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20 Января 2014, 17:00 | Регион сегодня

ЦБ РФ с 20 января отозвал лицензию у двух российских банков

Под очередной виток зачистки банковского рынка попали "Имбанк" и банк "Надежность". Лицензии также лишилась небанковская кредитная организация "Национальная расчетная компания".

ЦБ РФ с 20 января отозвал лицензию у двух российских банков — "Имбанка" и банка "Надежность".

"Имбанк" занимает 815-ое место в РФ по размеру активов, объем которых по состоянию на 1 декабря составлял 558,91 миллиона рублей. Банк "Надежность" занимает 835-ое место в РФ по размеру активов, объем которых по состоянию на 1 января составлял 463,57 миллиона рублей. Обе кредитных организации являются участницами системы страхования вкладов.

Сегодня же лицензии лишилась небанковская кредитная организация "Национальная расчетная компания". ООО НКР не является участницей системы страхования вкладов.

Что происходит в банковском секторе

С приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной Банк России приступил к активной зачистке банковского рынка: во второй половине года лицензии были отозваны у 14 банков. Среди последних эпизодов — отзыв 13 декабря лицензии сразу у трех российских банков из топ-150: Инвестбанка, Банка проектного финансирования и Смоленского банка. Читайте подробнее >>

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина (08.12.2013): "Кто следующий — действительно никто не знает. Предупредить мы никого не можем, это было бы даже неправильно, я не знаю ни одной страны в мире, где ЦБ предупреждал бы, что отзовет лицензию. Почему этого делать нельзя? Есть вероятность, что когда банк будет предупрежден об отзыве лицензии, то недобросовестный собственник или менеджеры начнут уводить активы, расплачиваясь с приближенными клиентами, и рядовому вкладчику достанется гораздо меньше".

Глава Сбербанка Герман Греф (06.12.2013): "Мы видим, что в России есть очень большой хвост, который банками назвать нельзя. В этом смысле то, что делает ЦБ, <…> что взят курс на оздоровление банков и всей финансовой системы, и с НПФ занимаются, и со страховыми компаниями — слава Богу. Надеюсь, в течение нескольких лет серьезно расчистим рынок от всяких сомнительных контор, которые занимаются отмывкой денег и финансированием сомнительных операций".

Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию

Для получения возмещения по вкладам вкладчик или его представитель вправе обратиться в АСВ или в банк-агент в случае его привлечения к выплатам возмещения по вкладам. Такое право может быть реализовано вкладчиком со дня наступления страхового случая до дня завершения процедуры банкротства банка, а при введении Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов — до дня окончания действия моратория. Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 700 тысяч рублей, пишет  РИА "Новости".

Теги: лицензия  кризис  банки 


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