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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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14 Ноября 2018, 14:46Иван Сиворакша: Сбербанк готов помочь своим клиентам стать самостоятельными инвесторами Сбербанк постоянно увеличивает возможности своих клиентов для получения дохода от инвестирования свободных денежных средств. Многие, наиболее продвинутые граждане, давно поняли, что деньги могут делать деньги, главное - заставить их правильно работать.
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20 Февраля 2012, 11:00 | Регион сегодня
Россия и Япония облегчат визовый режим
Соглашение о взаимном упрощении визового режима между Россией и Японией подписали во время переговоров в Токио министры иностранных дел двух стран Сергей ЛАВРОВ и Коитиро ГЭМБА, сообщает сайт министерства иностранных дел РФ.
Этот документ призван существенно облегчить общение между гражданами двух стран и тем самым помочь активизации контактов по линии деловых, научных, культурных и общественных кругов в интересах дальнейшего поступательного развития российско-японских отношений в целом.
В соответствии с договоренностью, отменяется, в частности, необходимость представлять письма с приглашением для получения бизнес-виз на срок не более 90 дней. Вводится также система многоразовых виз, действующих в течение трех лет.
«Дальневосточный капитал».
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