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Пятница| 06 Июля, 10:40 |
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Сергей ХОХЛОВ, председатель Законодательной Думы Хабаровского края: Бизнес будет в законе
– Сергей Алексеевич, как можно охарактеризовать прошедший период, что можно считать успехами в работе думы, какие моменты относятся к недостаткам?
– Оценивать результаты законодательной деятельности всегда сложно, поскольку это не материальное производство. В таких случаях обычно ссылаются на социально-экономическое развитие региона, замечая, что происходит оно на основании нормативно-правовой базы, формируемой и краевым парламентом. Но я не стану прикрываться статистикой, попробую найти успехи и неудачи в нашей непосредственной работе, влияющей на качество и количество принимаемых законодательных решений.
К успехам я бы отнес достижение консенсуса по основным законопроектам между депутатами всех четырех фракций. За исключением, правда, закона о краевом бюджете на 2012 год, против которого всегда голосует фракция КПРФ. Мне кажется, что подобная позиция имеет исключительно политические корни, и, видимо, в нынешнем созыве голосов коммунистов при утверждении бюджета мы не дождемся. К положительным трендам можно отнести и увеличение общения депутатов с избирателями: коллеги стали значительно чаще посещать разные районы и поселения, где уже не только отчитываются перед жителями, а обсуждают с ними злободневные жизненные вопросы, требующие отражения в законодательной базе Хабаровского края. Большим плюсом я считаю усиливающуюся ориентацию депутатского корпуса на развитие доходной части бюджета, что напрямую связано с поддержкой экономики. Краевой бюджет всегда был социальным, не предполагающим серьезных вливаний в экономическое развитие, что не лучшим образом отражалось и на росте налоговых поступлений. Однако благодаря усилиям правительства и депутатов бюджет 2011 года уже можно назвать бюджетом стабильности, формирующим предпосылки перехода к бюджету развития. И на заседаниях Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов региона, созданного при Законодательной Думе Хабаровского края, мы постоянно ставим вопрос о формировании условий для увеличения доходов местного бюджета.
К недостаткам я отношу слабоватую законодательную активность наших депутатов. У исполнительной власти в лице правительства края существуют свои функции, под выполнение которых оно и готовит законопроекты для рассмотрения на думе. Но эти документы не всегда в полной мере отвечают реальным запросам и потребностям населения, выбравшего депутатов своими представителями во властных структурах, ждущего более активных действий по защите его интересов.
– Депутаты мало обращаются с собственными законопроектами и в Государственную Думу РФ. Почему?
– Исходя из сложившегося опыта взаимодействия с Государственной Думой РФ, можно вывести следующую схему сотрудничества: представленные заксобранием субъекта в Госдуму готовые поправки к законопроектам проходят чаще всего как инициативы самих фракций или отдельных депутатов Госдумы. Такая практика сложилась, потому что, как правило, проблемы у субъектов, находящихся территориально рядом, очень схожи, поэтому и поправки от парламентариев областей и краев одинаковы, они сводятся коллегами из Госдумы в единую поправку и вносятся в повестку заседания.
За 2 года работы парламента Хабаровского края нынешнего состава Госдумой был принят в первом чтении подготовленный нами законопроект о сокращении числа районных судов.
В этом году мы представим поправки в федеральные законы, требующие скорейшей корректировки для более полного учета потребностей общества, – в Лесной, Земельный и Жилищный кодексы, 131-й закон о местном самоуправлении, в некоторые другие законодательные акты. Суть наших предложений в Лесной и Земельный кодексы – максимально упростить доступ к ресурсам для населения. Во время принятия этих законов, возможно, боялись массовых злоупотреблений, поэтому сформулировали все так, чтобы оградить жителей от возможности пользоваться тем, что находится рядом с их домами и населенными пунктами. Но со временем ограничения превратились в избыточные барьеры, мешающие реализации прав граждан в использовании местных природных ресурсов. Добиваться изменений будем двумя путями: отправлять письма во фракции, привлекать представляющих Хабаровский край депутатов, чтобы они выходили с законодательной инициативой сразу от своего имени.
– Все два года Вы посещаете районы Хабаровского края. Какие впечатления привозите из этих поездок, как они отражаются на работе?
– Самое печальное, что я заметил во время поездок по краю: отсутствие на местах интереса к самообеспечению и саморазвитию. В большинстве населенных пунктов разговор начинается с просьб выделить средства на различные нужды. Дороги, детские сады, культурные центры, освещение, водоснабжение и прочее, и прочее – на все ждут денег свыше. Хотя, надо отметить, что появляются в крае руководители и районы, весьма рационально использующие имеющиеся у них возможности для социально-экономического развития. Один из ресурсов – муниципальное имущество и земля, с помощью которых можно решить немало проблем. Не редко муниципальные здания простаивают, являясь грузом для местного бюджета. А это ведь инструмент, который можно задействовать для получения банковского кредита, для организации необходимых предприятий, для сдачи в аренду и т. д.
Мы стараемся максимально распространить положительный опыт на все районы и поселения, ведем большую разъяснительную работу как на местах, так и в стенах Законодательной Думы. В частности, вопрос эффективного использования земли и имущества регулярно становится предметом рассмотрения на Совете председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов края. И, кстати, наши труды кое-где уже дают полезные всходы: появляются запросы от поселений и районов на формирование законодательного обеспечения возможностей саморазвития, на облегчение развития производства в малом и среднем бизнесе. Это уже вполне зрелые предложения, говорящие о том, что люди всерьез думают, как заработать, а не ждут дотаций и трансфертов из вышестоящих бюджетов.
– Каковы основные направления работы парламента в этом году?
– В 2012 году мы хотим направить максимальные усилия на создание законодательства, формирующего комфортные условия для развития производственного сектора в малом и среднем предпринимательстве. Я убежден, что нам не стоит ждать открытия новых крупных производств на территории, а следует сделать все возможное, чтобы появлялись и вырастали свои малые и средние производственные компании. Эта сфера может стать в ближайшие годы одним из локомотивов экономического и социального роста Хабаровского края. Необходимо открыть малому и среднему бизнесу доступ к природным ресурсам, чтобы было выгодно не только магазины строить, но и вкладывать в цеха по производству мебели и других изделий из древесины, выпуску продукции рыбопереработки, в создание фермерских хозяйств и т. д.
Наша задача – создать через принятие закона о развитии малого и среднего предпринимательства в производственных отраслях эффективную систему реальной поддержки, а не изобразить мероприятия, которых на бумаге много, а на деле они оказываются мало кому нужны. Мы уже обратились к представителям бизнеса с просьбой принять прямое участие в выработке соответствующих законопроектов, и надеюсь, что наступивший год пройдет под знаком весомых улучшений в жизни занятого в производстве бизнеса. Я бы хотел, чтобы законодательство было направлено не только на действующие компании, но и на стимулирование к предпринимательской деятельности молодежи. Одно из предложений на этом направлении – прием дипломных работ от выпускников вузов в виде бизнес-планов, в случае успешной защиты которых выпускник получит на их реализацию средства из регионального бюджета. Есть надежда, что такой подход не только привлечет в бизнес молодых людей, но и даст массу новых идей, до которых зрелые предприниматели не додумываются.
По моему мнению, особое внимание надо уделить законодательному обеспечению развития сельского хозяйства через усиление роли фермерства в данном процессе. Нужно создать условия, чтобы работать на земле было выгодно, комфортно и престижно. Сегодня законодательство дает фермерам, казалось бы, значительную льготу – бесплатное предоставление земли. Но очереди за ней в крае не образовалось. Хабаровский край может использовать для развития животноводства и растениеводства около 80 тысяч гектаров. Пока же мы не задействуем и 20% этих площадей, обеспечиваем регион молоком, например, только на 18%, а мясом почти на 20% от существующих потребностей, что значительно ниже уровня продовольственной безопасности. Надо разработать такую систему дополнительных стимулов, которая, с одной стороны, позволит уже в ближайшие годы вовлечь в занятие фермерством активных граждан, молодежь и представителей других отраслей бизнеса, укрепит сельскохозяйственную отрасль, снизит зависимость территории от привозной сельхозпродукции, а с другой – не нанесет значительного урона доходным статьям бюджета в первое время, обеспечив рост налоговых поступлений в перспективе. Это сложный и тонкий инструмент, создать и запустить в действие который необходимо в 2012 году.
Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».
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