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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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АПЛ «Нерпа» передали Индии
В мероприятии приняли участие посол Индии в России, командующий Восточным военным округом адмирал Константин СИДЕНКО, а также представители командования ВМС Индии и Минобороны России.
Контракт, по которому АПЛ «Нерпа» передается в лизинг Индии на 10 лет, стороны подписали в декабре 2011 года. За право пользования подлодкой Индия заплатила более $900 млн. На подлодке поднят индийский флаг, кроме того, АПЛ получила новое имя – «Чакра».
Досье «ДК»
К-152 «Нерпа» – российская гвардейская атомная подводная лодка проекта «Щука-Б». Она была спущена на воду 24 июня 2006 года. В ноябре 2008 года на лодке случилась трагедия. При проведении испытаний в Японском море произошло несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. В результате погибли трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов. После этого инцидента подлодку пришлось ремонтировать, и лишь 28 декабря 2009 года она была введена в боевой состав ВМФ России.
«Дальневосточный капитал».
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