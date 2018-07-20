|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 25 Июля, 13:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморских компаний становится все меньше
Из местных универсальных страховых компаний выполнить требования по уставному капиталу в Приморье смогли только «Защита-Находка» и «Дальакфес». Для сравнения: в Хабаровском крае удалось сохранить 7 местных компаний, потеряв только одного регионального страховщика.
В Приморье сокращение медицинских страховых компаний произошло в результате слияния двух крупных местных страховщиков - «Альфа-Гаранта» и «Восточно-страхового альянса». Представительства ООО СК «Альфа-Гарант» продолжат теперь свою работу под вывеской ООО СМО «Восточно-страховой альянс». Клиентами этой медицинской страховой организации стали более 1,2 млн жителей края, притом что емкость рынка ОМС составляет в Приморье около 2 млн человек.
Но местный страховой рынок в недалеком будущем может потерять не только региональных игроков. Появилась информация об отзыве лицензии крупной федеральной компании «Ростра», входящей в первую двадцатку российских страховщиков. Компания оказалась в центре скандала с обманутыми автолюбителями.
Уходит с рынка со скандалом еще одна крупная федеральная страховая компания «Росстрах», также имевшая филиал во Владивостоке. О своей самоликвидации в связи с тяжелым финансовым положением заявил еще один федеральный страховщик, присутствовавший на рынке Владивостока, - компания «Русские страховые традиции». Этому страховщику удалось избежать громких скандалов, а его действия в Дальневосточном региональном отделении ФСФР оценивают как цивилизованный уход с рынка.
Сложившаяся ситуация, по мнению наблюдателей, может послужить толчком для появления брокерских страховых компаний в регионе. Пока эта ниша остается здесь практически пустой. В Приморье, например, только одна компания имеет лицензию на этот вид деятельности. Хотя попытки оказывать брокерские услуги предпринимались отдельными страховщиками не один раз. Но, как пояснили эту ситуацию в региональном отделении ФСФР, реально услуг они не оказывали. На деле самопровозглашенные брокеры являлись, как правило, обычными страховыми агентами, т. е. работали не в интересах страховавшихся клиентов, что предполагает брокерская услуга, а просто продавали полисы, работая на страховую компанию. Возможно, теперь появятся те посредники на рынке, которые реально сформируют предложение в сегменте брокерских услуг.
Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
- Сбербанк впервые за пять лет изменил главную страницу своего сайта
- Международный валютный рынок. Основные сведения
- "МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
- Река Аргунь получила защиту в Год особо охраняемых природных территорий
- Решение суда по спору о производных между Сбербанком и Транснефтью абсолютно обосновано - эксперт
- Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн
- Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров
- Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.