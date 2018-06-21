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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 19 Июля, 19:13 |
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Банк ВТБ расставил дальневосточные акценты
Как сообщает пресс-служба филиала банка ВТБ в абаровске, средства предоставлены в рамках открытого на холдинг кредитно-документарного лимита объемом 3 млрд рублей. Лимит предусматривает среднесрочное (до 5 лет) финансирование текущей деятельности и капитальных вложений компании, в том числе приобретение специализированной техники для лесозаготовительных предприятий, приобретение и модернизацию судов. Предусмотрены возможность предоставления гарантий в пользу налоговых органов и форфейтинговые операции (финансирование с рассрочкой платежа за счет фондирования иностранных банков). Подписанное соглашение – итог длительного сотрудничества банка и предприятий холдинга, которое началось еще в 1995 году.
Работа с промышленными предприятиями региона – ключевая компетенция банка ВТБ в Хабаровском крае. Подтверждая это, банк последовательно включается в масштабные проекты, реализуемые дальневосточными компаниями. Тесно сотрудничая в течение нескольких лет с ОАО«КнААПО», банк в конце прошлого года открыл кредитный лимит для ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» объемом 3 млрд рублей на нужды гражданского самолетостроения. Активное участие в 2011 году филиал принял в обновлении флота Амурского пароходства, предоставив кредитную линию объемом 550 млн рублей на приобретение судов. Еще одним крупным проектом ВТБ стало предоставление импортного аккредитива на сумму $49,6 млн в пользу General Electric с целью поставки трех газотурбинных энергоустановок для строительства Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Согласно условиям контракта, второй аккредитив на сумму $3,1 млн ВТБ откроет в феврале 2012 года.
Очень плотная работа, начатая в прошлом году, идет сегодня и с ОАО «Хабаровский аэропорт». Как известно, в 2011 г. в состав его акционеров вошел «Международный Аэропорт Инчхон», а также был избран новый совет директоров, в состав которого от банка ВТБ вошел и управляющий хабаровским филиалом Евгений ОРЛОВ. Планы по сотрудничеству с этим предприятием у банка большие, на цели реконструкции аэропорта банк уже открыл кредитный лимит на сумму 1,5 млрд рублей.
«ВТБ стремительно развивается, и 2011 год был для нас особенно успешным. На мой взгляд, даже самым успешным годом за всю историю банка, – сказал журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам работы и проходящей в настоящее время реформе филиальной сети, старший вице-президент ВТБ Чаба Зентаи. – Несмотря на то что мы активно начали заниматься реформированием региональной сети, наши филиалы завершили прошлый год очень результативно. Так, кредитный портфель сети вырос и в среднем, и в крупном сегменте, при этом в среднем сегменте составил около 340 млрд рублей. По сравнению с 2010 годом значительно увеличилась и прибыль банка, что позволяет нам уверенно развиваться дальше».
Филиал ВТБ в Хабаровске демонстрирует сегодня одни из лучших показателей по стране. По итогам года его кредитно-документарный портфель составил почти 20 млрд рублей, а доля на региональном рынке выросла в полтора раза. При этом старший вице-президент банка ВТБ отмечает, что дальневосточные филиалы ВТБ являются лидерами по стране в плане отсутствия просроченных займов. В Хабаровском крае, к примеру, доля проблемных заемщиков составляет менее 1%. И это результат взвешенной кредитной политики банка.
«В настоящее время банк ВТБ готов предоставлять в регионах очень широкий спектр финансовых услуг и способен успешно конкурировать в разных ценовых сегментах. В ситуации когда на финансовых рынках происходит «сжатие» ликвидности, мы продолжаем кредитовать, участвовать в инвестиционных проектах и продавать классические банковские продукты», – рассказывает Чаба Зентаи.
По итогам года банк ВТБ еще упрочил свои позиции в обслуживании внешнеторгового оборота (ВТО) Хабаровского края, объем сопровождения филиалом внешнеторговой деятельности региональных предприятий составил $1,72 млрд, это более 30% ВТО региона. Филиал активно развивает документарные расчеты: в прошлом году объем выставленных импортных аккредитивов составил 1,8 млрд рублей. Как результат – с 2012 года филиал наделен полномочиями самостоятельного принятия решений по аккредитивам с привлечением средств зарубежных банков. «Это, несомненно, повысит скорость принятия решений по данной услуге и обеспечит филиалу дополнительное преимущество на региональном рынке», – комментирует управляющий филиалом Евгений ОРЛОВ.
До встречи с журналистами в Хабаровске старший вице-президент ВТБ Чаба Зентаи побывал в Приморье, встретился с ключевыми клиентами Хабаровского края. Рассказывая о том, в чем он видит особенности дальневосточного бизнеса, Чаба Зентаи подчеркнул: «У региональных компаний большой потенциал, и задача банка – обеспечить предприятия ДФО не только качественным банковским сервисом, но и предложить им уникальные возможности работы на валютных рынках, которыми располагает ВТБ».
Одним из важнейших преимуществ ВТБ именно в региональном бизнесе является возможность проведения корпоративных расчетов в национальных валютах с Японией и особенно с Китаем. По итогам 2011 года объем платежей в юанях клиентов хабаровского филиала ВТБ превысил 45,9 млн юаней, это около 50% расчетов предприятий, проведенных через банки Хабаровского края. При этом объемы расчетов в национальной валюте с Китаем продолжают набирать обороты.
«Отмечу, что важным преимуществом ВТБ в работе с КНР является наличие собственного филиала в Шанхае. На сегодняшний день ВТБ – единственный российский банк, имеющий филиал в Китае. Более того, с середины 2012 года Шанхайский филиал ВТБ будет иметь расширенную лицензию по работе на территории Китая. Это очень серьезная компетенция, – рассказывает Евгений Орлов. – Другим чисто дальневосточным продуктом, позволяющим банку ВТБ успешно конкурировать в регионе, является «живой курс». До того как просыпается Москва, мы самостоятельно формируем курс, ориентируясь на американские и азиатские биржи, и осуществляем конверсионные операции. Данная услуга заработала в прошлом году и оказалась очень востребованной среди региональных клиентов. Еще одна новинка – конверсия без открытия счета в ВТБ, по которой мы часто проводим операции и для клиентов других банков».
По итогам 2011 года доход филиала банка ВТБ от конверсионных операций юридических лиц составил 50,1 млн рублей.
В октябре прошлого года банк ВТБ объявил о начале реформирования, реструктуризации своей региональной сети. Какие именно изменения будут произведены и как они отразятся на работе банка и качестве обслуживания клиентов – эти вопросы также были в центре внимания журналистов.
«На сегодняшний день реформирование региональной сети является приоритетным проектом ВТБ, – разъясняет суть происходящих перемен Чаба Зентаи. – Логика такая: ВТБ должен стать лидером во всех регионах своего присутствия, одним из инструментов достижения этой цели являются единые высокотехнологичные стандарты. Для их внедрения требуется определенный уровень централизации. В ходе реформы количество филиалов будет сокращено до семи, по одному базовому в каждом федеральном округе, остальные будут преобразованы в операционные офисы.
Именно на централизацию различных бэк-офисных функций и направлена данная реформа. В первую очередь это касается бухгалтерских функций, которые сами по себе являются настолько стандартными, что могут быть централизованы на уровне нескольких базовых филиалов. Многие бэк-офисные банковские процессы и вовсе будут сосредоточены в двух специальных центрах операционной поддержки, которые появятся в двух городах – на западе и востоке страны. Все это позволит региональной сети ВТБ сосредоточиться на главном – обслуживании клиентов».
При этом централизованы будут далеко не все функции. К примеру, такие как кредитный анализ и принятие решения о финансировании, валютный контроль, служба безопасности, внутренний контроль и кадровая служба являются опорными при ведении бизнеса в каждом конкретном регионе, а потому по-прежнему будут закреплены за филиалами. На Дальнем Востоке базовый филиал будет в Хабаровске. Тщательная подготовка, решение различных организационных вопросов, по словам старшего вице-президента, продлятся до конца марта, поскольку крайне важно, чтобы все внутренние структурные изменения прошли совершенно безболезненно для клиентов. За счет реорганизации региональной сети банк намерен достичь ускорения всех профильных банковских процессов и уменьшить затраты на одну операцию. Таким образом, сеть станет более конкурентоспособной, а значит, будет обеспечено улучшение финансовых результатов, уверен старший вице-президент ВТБ Чаба Зентаи.
Досье "ДК"
Балансовая прибыль филиал банка ВТБ в Хабаровске по итогам 2011 года (по РСБУ) составила 1 122 млн рублей. Объем финансирования предприятий региона составил более 20 млрд рублей, кредитно-документарный портфель сформирован в размере 19, 7 млрд руб., объем привлеченных средств клиентов составил 6,8 млрд руб. В течение года отрыт 641 клиентский счет.
Глеб АЛЕНИШКО, «Дальневосточный капитал».
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