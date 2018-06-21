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20 Февраля 2012, 11:00 | Регион сегодня

Бизнес-образование набирает обороты

Рынок бизнес-образования в 2011 году, по мнению экспертов, перешагнул кризисный рубеж и постепенно стал восстанавливаться. Правда, после кризиса руководители компаний стали подходить к семинарам и тренингам более взвешенно: если они тратят на это деньги, то хотят получить от обучения конкретный результат.

«Главный тренд прошлого года в бизнес-обучении – это прагматизм, – считает директор агентства по подбору персонала и Центра развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА. – В 2011 году особым спросом пользовались прикладные, основанные на технологиях семинары и тренинги. В лидерах – программы по ретейлу и бухгалтерские семинары».

«Основной тенденцией сегодня назову изменение отношения заказчика к образовательным проектам, – говорит директор по развитию региональной сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех» Ольга ПЕРМИНОВА. – Если еще в прошлом году наблюдался больше стихийный принцип обучения, то сейчас у многих компаний появились такие понятия, как программы развития сотрудников, планирование и бюджетирование образовательных проектов. Отношение к обучению сотрудников в компании стало более структурированным, целенаправленным».

Директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер» Евгения ОЛОФИНСКАЯ отмечает, что главной тенденцией года стал количественный и качественный рост корпоративного формата обучения. Кроме этого, в 2011 году консалтинговый центр получил значительно большее количество заказов на нестандартные семинары и тренинги в области управления, продаж. Более востребованы были циклы обучения с последующим посттрениговым сопровождением, появился спрос именно на системное обучение как часть системы работы с персоналом.

В 2011 году на Дальнем Востоке не было недостатка в ярких семинарах – в регионе побывало большое количество интересных тренеров. Среди них были как новые имена, так и те, кто уже бывал в регионе. Правда, последние, как правило, привозили свои новые программы.

«Самыми яркими и запоминающимися были тренинги из серии «Мастерская лидерства»: «Умение выступать, вдохновлять и убеждать» Игоря НЕЗОВИБАТЬКО и «Работа с труднодостижимыми целями» Людмилы МОСИНОЙ, – говорит Галина Попова. – Эти программы собрали директоров динамично развивающихся компаний, прогрессивных, ярких, и тренерам высочайшей квалификации, которых мы давно знаем, было особенно интересно работать. И ту и другую программу мы планируем повторить в новом году».

Отличные отзывы получил и мастер-класс Людмилы Мосиной «Мужчина и женщина: как рождаются блистательные проекты» и в Хабаровске – в столицу Дальневосточного округа она приезжала по приглашению Центра кадрового менеджмента. Актуальными были семинары по управлению проектами и стратегическому планированию Оксаны ТИМОШЕНКО, бизнес-тренера из Новосибирска.

«Открытием года» в Учебном центре «Успех» считают сразу двоих тренеров. Это Андрей ГОЛУБЧИК, специалист-практик высочайшего уровня в области транспортной логистики и ВЭД, кандидат экономических наук, доктор делового администрирования, автор более 60 публикаций на темы экспедирования, организации перевозок грузов и транспортному праву в профессиональной отечественной и зарубежной литературе, и Наталья КРАСНОВА, мастер-тренер с 20-летним опытом в области организационного развития и управления персоналом. «Андрей Моисеевич был у нас в этом году два раза, и оба раза все участники его семинаров оставили только самые положительные отзывы и о тренере, и о его программе как во Владивостоке, так и в Хабаровске, – говорит Ольга Перминова. – Наталья Краснова приезжала к нам на наше ежегодное мероприятие Летний HR-Лагерь с программой «Стратегия управления персоналом в компании». Все без исключения участники отметили высочайший профессиональный уровень Натальи и ее просто гениальный метод давать очень сложные, на первый взгляд, экономические вещи простым, доступным языком».

Что касается новых форматов, то они тоже в 2011 году были. Например, ДВКЦ «Партнер» провел серию сложных корпоративных проектов, в которых каждый раз с нуля писались сценарии с элементами бизнес-игр, новыми упражнениями и которые давали компании, ощутимые результаты.

«Карьера-Форум» продолжила развивать опробованный ранее формат – EBC*L, а также провела выездной семинар в Пекине. Учебный центр «Успех» впервые в этом году провел Дальневосточный Логистический Форум-2011, который посетило более 250 участников со всех уголков нашего региона. Форум вызвал огромный интерес у представителей бизнес-среды.

2012 год на рынке бизнес-образования Приморья обещает быть насыщенным – регион посетят как уже известные деловой аудитории тренеры, так и новые лица. Расширится в этом году и тематика семинаров – помимо традиционных и востребованных тем тренинговые компании планируют предложить целый ряд новых узконаправленных программ.

Как отмечает Ольга Перминова, сегодня очевиден рост количества вакансий по поддерживающим и стратегическим подразделениям. Это позиции руководителей проектов, менеджеров, которые могут открывать новые направления, огромный спрос на специалистов в области логистических бизнес-процессов, следовательно, появился спрос на узконаправленные, специфичные образовательные программы. В связи с этим специалисты Учебного центра прогнозируют увеличение спроса на программы по интернет-маркетингу, управлению рисками, развитию управленческих компетенций.

«В 2011 году ряд наших клиентов сумел развить свой бизнес до нового уровня, – продолжает Ольга Перминова,– соответственно, штат этих компаний существенно увеличился, и на позиции линейных руководителей назначили вчерашних «лучших» сотрудников, которым надо ставить управленческие навыки и компетенции. Стабильно востребованы в регионе, по нашему мнению, будут и темы по управлению персоналом, так как предыдущий год показал растущий интерес руководителей компаний и директоров по персоналу как к классическим, так и к новым технологиям в управлении человеческими ресурсами».

Еще одна тенденция наступившего года, по мнению участников рынка бизнес-образования, – трансформация корпоративных программ в такую форму работы, как образовательный консалтинг (клиент хочет не только обучить сотрудников, но внедрить новые знания в компании). Новинкой формат обучающего консалтинга назвать сложно, он был знаком рынку и раньше. Однако сейчас глубокое погружение преподавателей в бизнес-процессы компании-заказчика обрело второе дыхание и стало серьезным трендом на рынке.

Тенденцию увеличения числа корпоративных заказов отмечают и в ДВКЦ «Партнер». «Год начался с очень интересных корпоративных заказов, поэтому сейчас мы можем предложить только числа апреля-мая», – говорит Евгения Олофинская.

Еще одной нарастающей тенденцией на рынке можно назвать увеличение числа вебинаров. Как считает Ольга Перминова, все больше компаний проявляют заинтересованность в тиражируемом обучении сотрудников, не завязанном на персональном общении с тренером. Вполне естественно, что сам по себе интерес к Skype-education возник в связи с необходимостью использовать экономичные формы и методы корпоративного обучения. Skype-education позволяет сократить стоимость некоторых проектов и предложить корпоративному заказчику более привлекательную цену.

Главным событием 2012 года Галина Попова считает мастер-классы известнейшего тренера Радислава ГАНДАПАСА – «Пан или Пропал, идеология лидера – идеология победы» и «Харизма лидера в бизнесе. Имидж и мистика, психология и власть». Это новые программы для лидеров, руководителей, управленцев. В феврале «Карьера-Форум» приглашает на семинары Николая РЫСЕВА, автора знаменитого бестселлера «Активные продажи», вышедшего более чем полумиллионным тиражом и переведенного на английский язык.

План образовательных программ Учебного центра «Успех» сформирован в основном из программ известных местному рынку и заслуживших доверие тренеров. Хотя будут и новые имена. «В марте к нам приедет очень авторитетный специалист из Москвы с программой по управлению рисками в современной компании, – рассказывает Ольга Перминова. – Предостаточно в этом году будет и новых тем у местных тренеров: мы планируем запустить не менее трех новых образовательных продуктов, разработанных нашими собственными тренерами. Также в наступившем году мы проведем два углубленных проекта по повышению квалификации силами московских специалистов, это так называемая «Школа закупщика» и «Курс для директора по развитию и стратегическому планированию».

Активны местные бизнес-тренеры и в Хабаровске – целый ряд новых программ представит тренинговое агентство полного цикла «Про-Актив». Среди них – «Как создать рабочую обстановку в коллективе и развить командный дух» Анастасии ПЛОТНИКОВОЙ, «НОЕВ КОВЧЕГ, или Как реализовывать проекты на малом предприятии» Максима СОКОЛОВА, «Телемаркетинг на предприятии» Натальи ДЕМИДЕНКО.

ДВКЦ «Партнер» в этом году по многочисленным просьбам клиентов вновь приглашает во Владивосток Александра ЛИТЯГИНА с циклом семинаров по целевому управлению.

Продолжится в 2012 году и развитие площадок для профессионального развития. «Успех» в конце марта проведет Дальневосточный Форум Индустрии Красоты, в июне – Дальневосточный HR-Форум, а в октябре – Дальневосточный Логистический Форум. «Про-Актив» продолжит развивать уже известные профессиональные клубы – «Кадровый клуб» и «Клуб бизнес-тренеров».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».

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