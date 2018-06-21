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Понедельник| 09 Июля, 12:44 |
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Luxury LifeStyle Awards: роскошь как уровень жизни
Принципиально обновленным предстанет в этом году и единственное подобное мероприятие в Приморье – Премия Luxury LifeStyle Awards, которая в четвертый раз соберет эстетов, гурманов, знатоков и ценителей высшей пробы. Из сохраненных добрых традиций Премии – чествование приморских компаний Luxury-рынка, индустрии моды и красоты, а также ярмарка Luxury LifeStyle Fair.
Селективный парфюм, нишевые косметические бренды, произведения ювелирного искусства, эксклюзивные beauty-процедуры, драгоценные предметы интерьера, шедевры limited edition, меха, шелка и бриллианты – все это, не скрывая своих амбиций и не стесняясь своего великолепия, будет блистать и очаровывать гостей мероприятия.
Но «Утонем в роскоши!» – это вовсе не главный посыл нынешней Премии. Она на этот раз основывается на прогрессивном взгляд на понятие lux и задает новые стандарты премиального события.
Организатор Премии, директор журнала «Дорогое Удовольствие» Наталья КАРЛОВСКАЯ: «Наипервейший и наиважнейший тезис, цементирующий новую концепцию Четвертой премии Luxury LifeStyle Awards: роскошь – это не просто «потребление самых лучших дорогих вещей», роскошь – предельно высокое КАЧЕСТВО жизни. А истинная изысканность – это и стиль, и уровень культуры, и манеры, и интеллект, и вкус, и этика. Поэтому в центре всеобщего внимания находятся люди, технологии, события, которые задают обществу тон этого самого высокого КАЧЕСТВА жизни. Именно такой трактовкой понятия «роскошь» руководствуется Четвертая премия Luxury LifeStyle Awards, и именно поэтому в нынешнем году мы особо отметим статусные, судьбоносные события, а также персон, поднимающих уровень жизни для всего общества, а не только для себя».
Для этого в нынешнем году предусмотрена особая группа номинаций: «Культурное событие года», «Международное событие года», а также спецприз «Роскошь щедрости» – за меценатство и благотворительность.
Сопродюсер Премии Юлия БАРХАНОВА: «Владивосток, Приморье сегодня – это мощный центр политэкономических событий, объект беспрецедентного внимания всей страны и мира. Организаторы Премии Luxury LifeStyle Awards считают своим долгом достойно отметить те многочисленные великолепные трансформации, которые происходят сегодня в жизни, облике и имидже нашей малой родины. Поэтому откроет торжественную церемонию социальная патетика: впервые будут вручены награды в номинации «Патриотическое событие года» и спецпризы «Творцам нового облика Владивостока» и «За вклад в репутацию Владивостока на мировой арене».
Естественно, ядром премии станет награждение компаний, предлагающих в Приморье premium- и lux-продукт. Они поделены на 2 группы: Бизнес-старт (для новичков) и Бизнес-элита (для корифеев).
В группе БИЗНЕС-СТАРТ за победу сразятся:
1. Fashion проект
2. Beauty-проект
3. Гурме-стайл
4. Премьера года
5. Интерьер-проект
В группе БИЗНЕС-ЭЛИТА будут определены:
1. Бизнесмен десятилетия.
2. Эстетическая медицина десятилетия.
3. Restоrator десятилетия.
4. Драгоценный бизнес.
Очевидно, что столь глобальная концепция Премии требует и более масштабного и весомого подхода к оценке номинантов и формированию списка участников. С 2011 года победителей в номинациях определяют средним арифметическим из 4-х оценок:
мнение редакции журнала «Дорогое Удовольствие»,
всеобщее Интернет-голосование,
мнение Экспертного совета,
мнение прессы.
О составе Экспертного совета и Пресс-совета можно узнать на сайте www.dorogoe.ru.
Кроме того, ничто так не украшает «глубокого внутреннего содержания», как изящество формы и привлекательность обрамления. Эта роль возложена на светские номинации:
1. Светская леди
2. Светская пара
3. Светский фотограф
4. Безупречный стиль (среди леди и среди джентльменов)
5. Открытие года
6. Светское событие года
Наши очаровательные светские львы и гламурные прелестницы украсят своим присутствием и участием Премию Luxury LifeStyle Awards наряду с элитой бизнеса и общественно-политической жизни. Именно такой «тройственный союз» делает мероприятие премиальным.
Что касается зрелищного наполнения, то гостей Премии ожидает настоящее luxury-ревю: авангардные перфомансы и элегантный сюрреализм; дегустации и показы известных модных брендов, шоу-программа, а также множество других, исключительно Дорогих Удовольствий.
Познакомиться с номинантами нынешней Премии Luxury LifeStyle Awards можно на сайте www.dorogoe.ru, там же проходит голосование. Организатору премии – журналу «Дорогое Удовольствие» – очень важно, какие компании и каких персон считает лучшими деловая среда Приморья. Стать участником или зрителем Luxury LifeStyle Awards вы можете 17 февраля с 21.00 в клубе «Арена».
«Дальневосточный капитал».
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