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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 11, 2018
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20 Февраля 2012, 11:00 | Регион сегодня
В Биробиджане почтили память жертв Холокоста
Вечер-реквием памяти жертв Холокоста прошел в Биробиджане. О трагедии евреев в годы Второй мировой войны напоминали кадры кинохроники и артисты, одетые в форму узников концлагерей. Прозвучали песни на языках идиш, иврит и русском.
О Холокосте многие жители столицы Еврейской автономной области знают не понаслышке. И сегодня в городе проживают официально признанные узники фашистских гетто, их дети, внуки и правнуки. Вечер-реквием собрал непосредственных свидетелей Холокоста, представителей поколений среднего возраста и молодежь. Под звуки метронома, отсчитывающего секунды, биробиджанцы стоя почтили память 6 млн евреев, убитых фашистами только за то, что те были другой национальности и другого вероисповедания.
«Дальневосточный капитал».
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