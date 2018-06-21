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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:40 |
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На Чукотке стартовала литературная премия
Его цель - поддержка одаренных авторов северных территорий и создание условий для развития и популяризации литературы народов Севера. Примечательно, что произведения могут быть представлены на конкурс как на русском, так и на языках коренных народов Севера. Главное, чтобы они отражали величие и красоту Северного края, историю освоения северных территорий, жизнь, быт, традиции, фольклор, обычаи коренных малочисленных народов Севера. Конкурс проводится в рамках реализации долгосрочной региональной целевой программы «Культура Чукотки на 2010-2012 годы».
Конкурс носит открытый характер и проводится раз в два года. Сначала он был региональным, рассчитанным исключительно на литераторов Чукотки, затем - межрегиональным, а с 2002 года стал международным, когда премию «За лучший перевод» получил француз Шаль ВЕНСТЕН (книга «Люди, спящие на нерпичьих шкурах»).
В 2011 году на соискание премии поступило 59 работ. Повести, сборники рассказов, сказки, документально-исторические очерки, фотоочерк и публицистика были присланы из Санкт-Петербурга и Москвы, Воронежа и Южно-Сахалинска, Магаданской, Курской и Саратовской областей, а также с Украины.
«Дальневосточный капитал».
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