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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 03:36 |
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В Хабаровске соревновались ледовые мастера международного класса
В Хабаровске в одиннадцатый раз прошел международный конкурс ледовых скульптур. В нынешнем году в «Ледовой фантазии» приняли участие мастера как из российских регионов, так и из Португалии, Польши и Латвии. Три дня они создавали свои ледяные шедевры на центральной площади Хабаровска, в результате ее украсили 25 роскошных фигур.
Для участия в международном конкурсе «Магаданский хрусталь» в столицу Колымы прибыли участники из Польши, Израиля, Литвы и Латвии. Причем впервые в этом творческом соревновании участвуют и дети - в отдельной номинации. Во время открытия мероприятия привычную красную ленту заменили глыбой льда и бензопилой. Организаторы конкурса не настаивали на определенной тематике, поэтому среди работ можно было видеть и северные мотивы, и изваяния мифических героев.
Состоялось состязание ледовых мастеров-художников и в канадском городе Эдмонт, где прошел ежегодный IX международный конкурс ледовых скульптур ICE ON WHYTE. Собравшиеся команды представляли Канаду, Китай, Великобританию, Мексику, Нидерланды, Латвию и США. Россию и в частности Дальний Восток представил известный ледовый скульптор, народный художник республики Федор МАРКОВ (Якутия), а также бывший якутянин, а ныне сибиряк Василий СИВЦЕВ. Фантастическая скульптура «Пробуждение» («Уhуктуу») принесла им первое место. К слову, для Федора Маркова это уже третья победа в этом городе.
«Дальневосточный капитал».
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