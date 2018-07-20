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20 Февраля 2012, 11:00 | Регион сегодня

Путешествия по России – лучший отдых для приморской семьи

Семья генерального директора ООО «КОРСАР Марин» Александр ВАСИЛЬЧЕНКО является редким, а быть может, тем самым истинным примером того, какой должна быть наша российская, приморская СЕМЬЯ. Знакомьтесь: глава семейства, жена – очаровательная Оксана и трое сыновей – Артем (13 лет), Андрей (8 лет) и Егорка (5 лет).

Чтобы жизнь была полна с лихвой, вот так запросто, папа, мама и три брата должны отправиться в дальнюю поездку. «Мы даже мысли о том, что можно путешествовать без наших мальчишек, не допускаем: сердце будет болеть, как они, где?» – говорит Оксана. Поэтому на открытие мест неизведанных они отправляются всей дружной компанией. Причем познание мира зарубежного – этап пройденный.

«Минувшим летом предприняли путешествие, с нашей точки зрения, грандиозное, приурочив его к моему юбилею. Не забывайте, нас все-таки пятеро... – рассказал глава семьи. – До Москвы – самолетом (в самый день рождения), а затем на арендованной машине, что называется, по Руси Великой – Селигер – города Золотого кольца – Санкт-Петербург – Беларусь – Чернигов (к моему отцу) – Ильичёвск – Одесса – Николаев – Крым (Евпатория, Балаклава, Алупка, Ялта). Конец июля – целый месяц впереди!

Для путешествия был выбран KIA- С’EED SW. На первый взгляд, казавшийся миниатюрным, он оправдал наши надежды с избытком. Во вместительном багажнике над салоном автомобиля «утонули» огромная сумка и чемодан, на заднем сидении универсала комфортно бесились, ели и спали мои ребятки. Было решено передвигаться исключительно по ночам, чтобы дети меньше уставали. Разумеется, брал большую ответственность на себя, но справился, и это стало для меня хорошим подарком к юбилею. Супруга находилась за рулем не более 1,5 часов за всю поездку, но зато была первоклассным штурманом. А отсыпались мы уже на следующую ночь.

Каждый день мы не переставали восхищаться пейзажами за окном, запоминать мелькающие теперь в наших воспоминаниях города и веси Центральной России. Прямо поедешь – Изборск, Кижи, Карелия. «У нас 30 дней, не успеем, самолет в обратный путь до Владивостока ждать не будет», – предостерегала жена, удерживая руль неугомонного супруга. А потом Золотое кольцо, Питер и далее… И везде ощущение полной свободы и полета.

Поначалу рванули на Селигер: сосны высоченные, вода озерная, словно кофе, земляника, малина, лисички. А какая хвоя в сосновом бору! Ноги буквально тонут в ней. Вот такая лесная романтика. Мы дурачились с сыновьями в Петергофских фонтанах: когда еще получится так безбашенно забегать под грибок и мокнуть на фальшивых булыжниках, как будто не замечая, что поодаль сидит смотритель парка и нажимает на секретную педаль, чтобы вымочить нас с ног до головы.

Суздаль, Ярославль, Ростов, Сергиев Посад... Необыкновенное умиротворение. Вот она Русь, подлинная, без лубка, с высокими травами по пояс и белыми высокими храмами.

А какая благодать наблюдать за пацанами, крепко спящими в салоне автомобиля ранним утром. Луч солнца начинает щекотать их по щекам, будить своим ярким светом. Один глазок открывается, второй, а тут видишь через зеркало заднего вида – три пары глаз весело смотрят на тебя, готовые к приключениям и открытиям. Проснулись, голубчики!

Одним утром, преодолев путь от Великого Новгорода до самой границы Беларуси, мы проезжали вдоль огромного луга, белый туман только-только поднимался, проглатывая каждую травинку, восходя от самой земли вверх. От такой красоты с малышей сон как рукой сняло: попросили остановить машину, ринулись на луг, нырять в этот туман. Вот один чубок выглядывает, темный – это старший, Артем, вот другой за ним – белая макушечка – Андрюша, вот третий – моя копия – Егорка. Красота неимоверная, тишина... Помню скирды сена, мы с мальчишками штурмовали их долго, запрыгивали в наскок, тащили на себя, а наша мама легко, со сноровкой, покорила эту мощную вершину. А потом опять за руль, вновь бороздить европейскую Русь. Уверен, что такие впечатления запомнятся детям на всю жизнь.

Великолепные дороги Беларуси, буквально лаковое асфальтовое покрытие на трассе Киев – Одесса дали почувствовать, что у наших славянских соседей, доход которых далек от российского нефтедолларового, с инфраструктурой все в порядке, на европейском уровне.

Пляжи Одессы – таки да! Чувствуешь себя человеком, опускаешься ли в теплые волны Черного моря, отдыхаешь ли в прибрежном кафе, улавливая дуновение вечернего бриза. С детьми – наслаждение. Бывали мы и на Лазурном берегу Франции, и в Италии, и во Вьетнаме. Но то, что в бывших братских республиках все не так безнадёжно и даже вполне достойно, не ожидали.

Не обошлось и без экспромтов. Предпоследним пунктом перед возвращением в Москву был Нижний Новгород, где ожидалась встреча со старыми друзьями. И чтобы вы думали? Они уехали... в Евпаторию. А мы ни много ни мало – в Одессе. Спросили у навигатора: а сколько от «жемчужины у моря» до Крыма? Да каких-то 500 км. Разве нас, приморцев, такие расстояния могут остановить? И вот мы в Крыму – теплый песок Евпатории, грязи на озере Саки (тонуть пытались – не смогли, лучше, чем Мертвое море). Южный берег Крыма оказался сказкой, которую мы не чаяли увидеть. Не поверите, объездив полмира и пробороздив достаточно морей, впервые оказался в Одессе и в Крыму. Генуэзские башни Балаклавы, невозмутимая Ай-Петри, знаменитые крымские скалы, пронзительно синее море… На катере мы уходили вдаль и спускались на воду, даже Егорка в своем спасательном жилете не уступал по сноровке старшим братьям, а совсем рядом плескались... дельфины, и всё это больше походило на сказку.

В Центральной России, в Беларуси и на Украине настолько развит гостиничный бизнес, что найти номер для нашей большой семьи на туристической базе, причем с национальной изюминкой (деревянные срубы с евроремонтом, стилизованные дворики и кафе и при этом вполне демократичные цены), не было проблемой.

На пути в Чернигов заметили придорожный мотель-кафе, рекламный лозунг которого гласил: «У нас пятьдесят видов вареников». Специально подгадали, на обратной дороге из Крыма, заехали, убедились. Действительно – полста видов и, главное, каких вареников – украинских!

Оглядываясь назад, мы все пятеро повторяем: это был наш самый лучший отдых. Пусть Таиланд, Вьетнам и Сайпан подождут, нас манит Россия.

Яна МАЛЬЦЕВА, «Дальневосточный капитал».

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