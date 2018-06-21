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20 Марта 2011, 10:00 | Регион сегодня

Дальневосточницы должны быть очень смелыми, чтобы стать успешными

Результаты американского исследования женской деловой активности на Дальнем Востоке, проведенного минувшим летом, позволили организаторам сделать вывод: «Дальневосточницы должны быть очень смелыми, чтобы стать успешными».

«Я не была ранее на Дальнем Востоке, да и из России уехала уже давно, но, работая над проектом, была поражена, как все–таки медленно протекают здесь внутренние, личностные перемены при бурных внешних изменениях, как много дальневосточниц в возрасте 35–40 лет и старше не уверены в себе, несчастны, забиты и даже не пытаются что–то поменять в жизни, считая это заведомо бесполезным. К счастью, есть и другие – позитивные, успешные, четко знающие, что хотят получить от жизни, и достигающие любых высот. Они готовы к изменениям в любом возрасте, на нытье и депрессии у них элементарно нет времени: они всегда заняты делом, которое приносит им не только деньги – удовольствие! Даже личная жизнь у них автоматически складывается лучше, – поясняет автор исследования, профессор экономики Наталия СМИРНОВА (Нью-Йорк). – Перешагнуть барьеры и стереотипы непросто, но тот, кто осмелился пойти наперекор существующему мнению, не боится начинать все с чистого листа ни в 35, ни в 40, ни в 50 лет… – достигает колоссальных прорывов в бизнесе. Поэтому успешные деловые дальневосточницы – прежде всего очень смелые женщины. Именно эта черта характера объединяет всех их, независимо от возраста, семейного положения и сферы деятельности».

«ДК» поинтересовался у читателей, согласны ли они с выводами этого исследования и какие качества, на их взгляд, первостепенны для деловых женщин региона, что позволяет им достигать бизнес–высот и что мешает?

– Очень неоднозначное утверждение, на мой взгляд. Смелость – понятие относительное. Я вот, например, не очень смелая и вряд ли осмелюсь прыгнуть с парашютом, боюсь высоты, гусениц… Со страхом наблюдала, как мой сын, в который уже раз, с горящими от удовольствия глазами катался на аттракционе «мертвая петля» в Токийском парке этой осенью, называя меня в шутку трусом…

Думаю, что набор необходимых качеств одинаков для всех регионов. Женщине в принципе гораздо сложнее в бизнесе, чем мужчине. Поскольку там, где мужчине дорога открыта, ей нужно потратить немного больше усилий. Успех вообще достигается не вдруг. За ним, как правило, стоят годы целенаправленной работы (и над собой в том числе). Какие качества необходимы для его достижения? Сила характера, твердость и воля на пути к поставленной задаче, упорство. Необходимо совершенно четко понимать конечную цель, а приближаясь к ней, ставить новую, еще более амбициозную. Также важно, чтобы тот бизнес, которым ты занимаешься, приносил удовольствие тебе самой.

Что может помешать? Если пропадает вера в себя, опускаются руки… Ведь чаще всего неудачи в бизнесе подстерегают не тех, кого победили, а тех, кто сдался. Но, наряду с тем, что женщина изначально в проигрышном положении в сравнении с мужчиной, у нее есть и неоспоримые преимущества перед мужским полом, заложеные самой природой: когда нам необходимо добиться высот, мы, как кошки перед прыжком, можем затаиться и втянуть когти на лапах в ожидании удачного момента. А когда момент настанет – успех уже не сможет от нас увернуться.

– Согласен. Но и мужчины должны быть такими же смелыми. На мой взгляд, в бизнесе вообще нет как такового деления на пол, если речь идет о руководителях или владельцах. Женщины и мужчины должны обладать примерно одинаковыми качествами, чтобы быть успешными. Но надо признать, что из–за российских реалий женщинам приходится сложнее, поскольку бизнес в нашей стране требует от человека скорее «мужских» качеств.

– Американские исследователи, возможно, чрезмерно драматизируют. И не могу сказать, что существующие сейчас проблемы актуальны только для женщин. Скорее, речь идет о препятствиях, возникающих на пути любого предпринимателя, независимо от пола. Россия, конечно, не страна победившего феминизма, но и не замерзшее в раннем средневековье традиционное общество. И женщина, если она четко видит свою цель, совершенствуется в процессе ее достижения и достаточно организованна, чтобы совместить самореализацию в карьере и личной жизни, вполне способна достигнуть именно тех высот, которые считает для себя необходимыми и достаточными.

– Согласен с этим утверждением, тем более что смелость не помешает никому. Кроме того, для женщины, занимающейся бизнесом, первостепенны такие качества, как амбициозность, настойчивость и целеустремленность. Достижению бизнес–высот способствует желание самореализации и знание своего дела. Если же говорить о преградах, то это семейная ответственность и в первую очередь материнство.

– Успех вообще любит смелых и деятельных, тех, кто постоянно развивается, пусть даже делая ошибки, падает, но снова поднимается и опять идет вперед. Такие качества присущи даже не всем мужчинам. У женщин по своей природе инстинкт выживания гораздо сильнее развит. Приморье, да и Дальний Восток в целом, живут своей жизнью, и менталитет жителей региона сильно отличается от «западников» тем, что люди привыкли рассчитывать на свои силы, особо не надеясь на помощь. У наших женщин, на мой взгляд, ярко выражено сочетание женственности, силы воли и высокой духовности. Именно женственности, а не глупой гламурности. Силы воли, а не простой упертости. Высокой духовности, а не игры в высокие идеалы. Когда женщина любима и уважаема, имеет поддержку в семье и коллективе, тогда и успех неизбежен как результат. Другое дело, что не все мужчины готовы принимать женщин в профессиональном коллективе как равноправного члена команды, а тем более, руководителей. В этом случае женщинам приходится доказывать свои способности, что еще больше закаляет их характер.

– Думаю, это справедливо не только для дальневосточниц. Любая женщина должна быть очень смелой, чтобы быть успешной. Наше общество развивается неравномерно, и неравенство между сильным и слабым полом по–прежнему присутствует. И уже одно то, что женщина должна работать в 10 раз больше мужчины, чтобы добиться успеха, много значит.

Другое дело, что каждая из нас наверняка задает себе вопрос: а так ли необходимо мне самой стремиться к статусу успешной женщины и какими критериями измерять эту самую успешность? Если говорить обо мне, то я, конечно, отношу себя к этой категории, поскольку реализовалась и в творчестве, и в роли руководящего работника. У меня были и персональные выставки, и международные проекты. При этом я настолько уверенно себя чувствую, что у меня нет амбиций и комплексов по поводу любой сферы деятельности. Даже если у меня не будет руководящей должности, у меня всегда будет возможность делать что–то новое, реализуя себя в новой ипостаси.

– Я согласна с этим утверждением. Не менее важные аспекты – целеустремленность и желание самореализации. Я знаю многих успешных женщин, которые занялись бизнесом после того, как их предал близкий мужчина. У них ярко выражено желание доказать себе и окружающим, что и без него у нее будет все хорошо. Желание поднять своих детей, дать им образование – очень мощный стимул. Эти женщины отличаются некоторой «стервозностью» и жесткостью на людях, но и мягкостью и добротой в общении с друзьями.

Вообще, в женщине природой заложен мощный инстинкт выживания, и это дает ей силы. Она, в отличие от мужчины, может позволить себе выглядеть глупо, нелепо, растерянно, сексуально – в зависимости от обстоятельств, если другого способа достичь цели нет. Одна моя знакомая, директор компании, сказала мне недавно: «Не нужно ломать стереотип восприятия женщины в головах у мужчин. Нужно просто этим грамотно пользоваться».

– ПАСТЕРНАК сказал: «…быть Женщиной – великий шаг», а я бы добавила: для России – еще и смелый. Безусловно, смелость для ведения бизнеса – условие необходимое, но не достаточное, а в ряде случаев, когда начинает граничить с безрассудством, вполне может стать и вредным качеством. Опираясь на личный опыт, могу сказать, что наиболее важны для женщины такие навыки, как умение интуитивно чувствовать рынок и на полшага опережать будущие требования внешней среды, умение нестандартно мыслить и креативно решать задачи. Говоря о личностных качествах, на первое место поставлю, как ни покажется это странно, – достоинство, терпение и силу духа. Достоинство – как основу выбора своего пути и форму реакции на не всегда красивые действия конкурентов; терпение – как приобретенную способность качественно работать на достижение результата; силу духа – конечно же как опору, помогающую «оставаться на плаву», когда ситуация «топит» и очень хочется уйти в тот момент, когда нужно остаться.

Женщина всегда должна оставаться женщиной, как бы сложно это ни было. В этом плане никогда не пойму дам, получающих удовольствие от соперничества с мужчинами. Каждому – свое. Но в своей семье я реализую принцип: мужчина всегда должен находиться на ступень выше женщины. И семья, особенно дети, для меня – самый мощный двигатель для развития, уверена, как и для великого большинства российских женщин. Второй по силе стимул – желание саморазвития, расширения жизненных горизонтов, желание делать то, что по–настоящему увлекает. Что мешает достигать поставленные цели? Только я сама и мои сомнения, все остальное – решаемо.

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