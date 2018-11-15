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20 Марта 2011, 10:00 | Регион сегодня

Векторы развития банка «КЕДР»

Банк «КЕДР», основанный на сибирской земле в городе Красноярске в 1991 году, к своему 20–летию прошел процедуру перерегистрации в Москве и заявил о себе как об универсальном коммерческом банке федерального уровня.

Об основных векторах развития банка «ДК» рассказала Наталья ГУЛЕВСКАЯ, управляющая Владивостокским филиалом ЗАО КБ «КЕДР».

– Наталья Васильевна, как известно, Банк «КЕДР» обладает одной из самых крупных филиальных сетей в России, а также является первым российским банком, открывшим полноценный филиал в Греции, на территории Евросоюза. Сегодня предложения Банка «КЕДР» соответствуют европейскому качеству?

– Действительно, Банк «КЕДР» уверенно чувствует себя не только на российском, но и на европейском рынке. Сегодня наш Греческий филиал работает фактически как самостоятельный банк, участвует в программе гарантии вкладов в соответствии с греческим законодательством, является членом Торговой промышленной палаты РФ в Греции.

В этом году Владивостокский филиал банка отмечает первую серьезную «круглую» дату – 10 лет с момента образования. За эти годы нам действительно удалось обеспечить европейское качество оказания услуг клиентам, в чем немалую роль сыграли наши зарубежные партнеры – Европейский банк реконструкции и развития, учреждение по государственным займам KfW (Франкфурт–на–Майне, Германия).

– Банк разработал собственные программы кредитования малого бизнеса?

– Бесспорно, одним из приоритетных направлений развития Банка «КЕДР» является реализация собственной программы поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. В 2010 году были внедрены новые кредитные продукты для предприятий МСБ, а именно: «Коммерческая ипотека» – кредит на выкуп арендованной недвижимости; «Транспортный»; «На приобретение оборудования». На сегодняшний день в Банке «КЕДР» процентные ставки по кредитованию предприятий МСБ снижены до 12% годовых в рублях и 7% годовых в долларах США и евро. Сроки зависят от целей предоставления кредитов и могут составлять до 5 лет при использовании стандартной схемы кредитования и до 7 лет при использовании лизинговой схемы.

Также отмечу, что нам известно о проблематичности официального подтверждения финансовой состоятельности для предприятий малого и среднего бизнеса, поэтому при оценке их деятельности мы смещаем акцент в сторону фактических показателей и реальных объемов бизнеса будущего заемщика. Для удобства бизнеса спектр принимаемого в залог имущества также существенно расширен, это может быть и коммерческая недвижимость, и товары в обороте, и оборудование, и личное имущество заемщика и третьих лиц, а также другие виды обеспечения.

– Что сегодня готов предложить банк VIP–клиентам?

– Банк «КЕДР» предлагает широчайший перечень услуг, предоставляемых в рамках частного банковского обслуживания. Одна из самых востребованных VIP–услуг – помощь банка в осуществлении предпринимательской деятельности. Предполагаю, что Банк «КЕДР» является лидером среди местных кредитных организаций в предоставлении такого рода содействия. Кроме того, Банк «КЕДР» единственный предоставляет особым клиентам кредиты на приобретение недвижимости за рубежом под активы на территории России. Предметом гордости для нас является специально разработанная программа скидок и привилегий «VIP Бонус», доступом к которой является карта «VIP Бонус Card».

– Какие предложения Банк «КЕДР» подготовил своим розничным клиентам?

– В 2010 году Банк «КЕДР» неоднократно пересматривал условия розничного кредитования. В итоге мы смогли предложить клиентам два новых продукта – «Кредит без залога и поручителей» с лимитом до 200 000 руб., а также «Кредит на приобретение транспортного средства» без первоначального взноса и без необходимости страховать транспорт по риску КАСКО под 14,5% годовых. Автокредит нашего банка дает возможность приобрести новый или подержанный автомобиль, новый мотоцикл и даже гидроцикл, квадроцикл или снегоход. В числе предложений Банка «КЕДР» образовательный кредит – для студентов, пенсионный кредит – для пожилых людей. Действительно эксклюзивным розничным кредитом банка по праву считаем ипотечный кредит на покупку жилой и коммерческой недвижимости в любой стране мира. Во Владивостоке банк уже помог клиентам стать владельцами недвижимости в ряде стран Юго–Восточной Азии.

Банк «КЕДР» всегда открыт для долгосрочного и плодотворного сотрудничества, поэтому в год 20–летия банка искренне желаю нашим действующим и потенциальным клиентам эффективной работы, достойных результатов и главное – надежных партнеров рядом!

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