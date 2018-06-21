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Вторник| 03 Июля, 21:09 |
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Суперджеты выходят в серийное производство
Об этом заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. «На КнААПО проведена масштабная модернизация производства. Предприятие инвестировало в проект более трех миллиардов рублей собственных средств. Они вложены в технологическую реконструкцию производства. Было приобретено более 160 единиц оборудования ведущих мировых производителей авиатехники», – сказал глава региона. По его словам, сдерживает более успешную реализацию программы «Сурперджет 100» производство двигателей SaM146, выпускаемых научно–производственным объединением «Сатурн». На КнААПО простаивают сегодня 7 самолетов в ожидании двигателей.
Шпорт напомнил, что недавно на Межгосударственном авиационном комитете прошла официальная церемония вручения сертификата на самолет «Сухой Суперджет 100», рынок которого может превысить 88 воздушных аппаратов. «Впервые такой сертификат получил самолет, созданный в России в глубокой кооперации с компаниями нескольких стран мира. Удалось гармонизировать российские технические условия, стандарты и нормативы с документами и стандартами других стран», – сказал губернатор.
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