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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 11 Июля, 10:19 |
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Свинец на Колыме будет добываться как побочный продукт
Её смонтировали всего за три месяца. Линия предназначена для переработки серебросодержащей руды с высокой концентрацией свинца.
По словам управляющего директора ЗАО «Серебро Магадана» Геннадия КУЗЬМЕНКО, свинец является серьёзной помехой при получении из руды серебра. Новый гравитационный узел позволит решить эту проблему. С прошлого года компания приступила к отработке Гольцовского серебряного месторождения с высоким содержанием свинца. Было добыто 23 тысячи тонн руды. В этом году планируется добыть 140 тысяч тонн руды. Полученный гравитационным методом концентрат с фабрики будет отправляться в Казахстан, где из него уже смогут извлекать и серебро и свинец. Таким образом, в 2011 г. в Магаданской области впервые будет произведена добыча свинца.
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