ТМК: от Седанки до Патрокла

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 27 Сентября, 14:10 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 77 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
27.09 |
Банк России предупреждает жителей Приморья о рисках вложения в новую финансовую пирамиду
27.09 |
Новый врио губернатора Приморья рассчитывает на "желание населения жить лучше"
26.09 |
На Владивосток надвигается Taigafest
26.09 |
Рыбаки Приморья недобрали объем в лососевую путину
26.09 |
Правительство приняло по крабам "очень взвешенное решение"
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
20 Марта 2011, 10:00 | Регион сегодня

ТМК: от Седанки до Патрокла

Протяженность дороги, которую прокладывает Тихоокеанская мостостроительная компания, составляет 24 км. Она является частью дороги пос. Новый – п–ов Де–Фриз – Седанка – бухта Патрокл с низководным мостом через Амурский залив, который также строит ТМК.

Новая трасса начинается от эстакады, проходящей над Амурским заливом, и идет по лесному массиву от ст. Седанка до бухты Тихая и далее – до пролива Босфор Восточный и выходит к строящемуся мостовому переходу на остров Русский. Эта дорога обещает быть одной из самых современных на юге Приморья.

Несмотря на суровую зиму, выдавшуюся нынче, темп работ на мостовом переходе п–ов Де–Фриз – Седанка выдерживается в соответствии с графиком. Из 81 опоры 25 уже в полной готовности ожидают надвижки пролетного строения, на других продолжаются работы: где–то идет погружение свай в морское дно, где–то монтируются ростверки и ригеля. Все отчетливее видно траекторию будущего мостового сооружения, работами на котором руководит заместитель генерального директора по строительству искусственных сооружений ЗАО «ТМК» Сергей СОБИН.

Параллельно строительству опор мостовики ведут сборку конструкций пролетного строения. На специально возведенном стапеле идут работы по укрупнению пролетов – до 263 метров. Для этого на стройплощадке установлен еще один большегрузный кран, с помощью которого части пролета подаются на стапель. Здесь их соединяют и превращают в большую плеть, которая по мере готовности опор моста будет монтироваться методом надвижки.

Пролеты будут медленно продвигаться с двух сторон до 36–й опоры, где произойдет их стыковка. Общая протяженность низководного моста–эстакады с четырехполосным движением составит 4 368 метров, ширина – около 24 метров. Чтобы обеспечить проектную ширину дороги, с каждого берега будет надвигаться по три плети пролетного строения. Интересно, что эти конструкции сразу будут иметь элементы проезжей части, изготовленные в заводских условиях, что, с одной стороны, усложняет задачу мостовиков, ведь конструкция от этого становится тяжелее, а с другой – повышает качество дорожного покрытия.

С учетом новых технологий строится и сама дорога. И одно из ее главных достоинств – максимально возможно спрямленная ось, естественно, настолько, насколько это позволяет сделать существующий рельеф, ведь она пересекает крутые сопки и долину реки Седанки. Уже сегодня она не просто прекрасно просматривается с наиболее высоких точек, по всей трассе идет весьма интенсивное движение служебного транспорта.

Дорожники завершают отсыпку земляного полотна практически на всем протяжении трассы. Лишь в некоторых местах продолжается выемка грунта или, наоборот, его отсыпка – чтобы выйти на проектные отметки. Для этого также приходится вести взрывные работы. Но таких участков остается все меньше – земляное полотно новой дороги готово практически на 90 процентов.

– Сейчас на отдельных участках идет отсыпка дороги специальной щебеночной смесью, она служит нижним слоем основания под устройство дорожной одежды. Его толщина составляет 30 см, – поясняет первый заместитель генерального директора по производству ЗАО «ТМК» Александр ЯКОВЛЕВ. – Потом на него будет уложен верхний слой основания – толщиной 12 см, также из щебеночной смеси, которую обработают водоцементной эмульсией методом холодного рисайклинга. Таким образом, будет получена монолитная поверхность, и уже на нее и начнут укладывать асфальтобетон, первый слой – черновой, высокопористый, второй – более плотный, а затем верхний – из высокопрочного асфальтобетона.

По расчетам специалистов, такая современная технология устройства дорожной одежды позволит продлить гарантийный срок ее эксплуатации на десятилетия. Правда, к этим работам строители приступят уже с наступлением тепла. Пока же ведется подготовка – закуплен один рисайклер, достигнута договоренность об аренде второго, недалеко от вахтового поселка дорожников, расположенного близ ул. Выселковой, готовится площадка, на которой будут установлены два асфальтобетонных завода.

Кроме того, строители обустраивают водопропускные коллекторы, ведут доработку откосвыемок гидромолотами, укрепляют подпорные стенки. Для этого широко используются матрацы Рено и габионы – сетки из высокопрочного материала, наполненные камнем.

– Для габионов используется камень специальной фракции – размером 20 х 30 см, причем укладывается он вручную, камешек к камешку, – объясняет мастер дорожного участка Павел СТАРЧЕНКО. – В целом получается прочная подпорная стена, способная выдерживать большие нагрузки.

Под его руководством работает семь человек, они монтируют подпорную стенку возле путепровода, соединяющего новую трассу с дорогой, известной многим как «царская». Она уходит в район фабрики «Заря» и действительно построена более сотни лет назад. Каменная стена не только хорошо «держит» конструкцию, но и выглядит вполне эстетично. Сооружения подобного типа все чаще можно увидеть на приморских дорогах.

Еще одно важное направление деятельности дорожников ТМК – сооружение мостов и путепроводов. Всего на данном участке дороги их будет 19. Причем практически на всех завершено сооружение опор – большая и трудоемкая работа. Теперь ведется монтаж пролетных строений.

Работами по сооружению моста над речкой Седанка руководит прораб Андрей КЛЮЧКО.

– Длина этого мостового перехода – почти 300 метров, – поясняет прораб. – Сейчас мы монтируем металлические пролетные строения: 63 – 84 ¬– 84 – 63 метра. Как видите, мост проходит над всей долиной Седанки. В одну вахту на объекте задействовано 35 человек, 10 – в ночь и 25 – в дневную смену.

Сюда, как, впрочем, и на другие путепроводы строящейся дороги, балки пролетных строений подвозят специальными тягачами–балковозами. К этому времени подходит и автокран, который, словно пушинку, поднимает многотонную конструкцию вверх и устанавливает на подготовленные опоры. Таким образом на путепроводах монтируется несколько балок в сутки. Эта работа ведется на всем протяжении дороги – от Седанки до бухты Патрокл.

Особое внимание строители уделяют работам в водоохраной зоне водохранилища. Здесь проектом предусмотрено строительство двух уровней специальных лотков для сбора сточных вод с проезжей части и с откосов дороги, а также очистных сооружений, в которые будут направляться эти стоки. И лишь после соответствующей очистки водная масса попадет в естественные водоемы.

Строительство новой автодороги от Седанки до бухты Патрокл находится под личным контролем губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА. Недавно он вновь проинспектировал ход работ, проехав по трассе от Седанки до моста на остров Русский.

По итогам выездного совещания по вопросам подготовки к саммиту АТЭС–2012 Сергей Дарькин отметил, что «строительство новых автомагистралей позволит решить транспортную проблему юга Приморья, избавит Владивосток от заторов, увеличит пропускную способность существующих дорог». Он также выразил удовлетворение высокими темпами работ на строящихся дорогах, и подчеркнул, что новые дороги открывают для города большие перспективы, поскольку позволят комплексно осваивать новые территории.

Теги:


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика