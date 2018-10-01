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Пятница| 05 Октября, 20:28 |
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2011 год - время ключевых решений для острова Большой Уссурийский
Такой подход вполне согласуется с заявленными планами китайской стороны, предполагающими создание на принадлежащей КНР части острова государственного заповедника, ботанического сада, гостиниц, торговых центров. Китай называет свой план проектом «охраны и освоения» острова, вкладывая в это понятие смысл сохранения природной и географической уникальности.
Постановление губернатора Хабаровского края подчеркивает необходимость ведения симметричных действий, осуществления единого подхода с формированием острова как целостного объекта туристско–рекреационной направленности, на территории которого может происходить свободный культурный обмен и общение на уровне граждан двух стран. По межгосударственному замыслу, здесь русские смогут увидеть других китайцев – не тех условно дружелюбных, хитрых и алчных, малообразованных торговцев, дерущихся и обманывающих на рынках в России и КНР. И китайцы надеются увидеть не тех русских, которые безмерно пьют, много ругаются, начисто забывают о нормах морали, «отдыхая» в Поднебесной.
Министр экономического развития и внешних связей Хабаровского края Виктор КАЛАШНИКОВ рассказал корреспонденту «ДК», что новые туристские мощности на острове смогут покрыть существующий дефицит туристического сервиса для хабаровчан, которым предлагается мало мест для цивилизованного отдыха на природе в выходные дни, для организованной рыбалки, шашлыков, купаний и т.д. Кроме того, идея цивилизованного отдыха вместе с китайцами может прийтись по душе части туристов из других городов и регионов Дальнего Востока, а в перспективе – и из западных областей РФ. Но российского турпотока, оцениваемого в 300 тыс. человек в год, для достижения необходимого уровня рентабельности работы туристских и обслуживающих предприятий на острове не хватит. Спасти ситуацию должны китайцы, обещающие привлечь от 1 до 2 млн человек в год. Сохранив природу, власти соседнего государства надеются привлечь сюда желающих дышать чистым воздухом, ловить рыбу, знакомиться с обретенными страной самыми восточными землями, с россиянами и российской культурой.
Китай уже формирует необходимую инфраструктуру для доставки туристов и реализует проект «охраны и освоения». Строится аэропорт возле Фуюаня, тянется железная дорога, автомобильная трасса, мост на остров. По оценке минэкономразвития Хабаровского края, общий объем российских инвестиций в проекты Большого Уссурийского может составить около 17 млрд рублей в течение ближайших 6 лет. Реализация концепции должна проходить в режиме государственно–частного партнерства. Около 10 млрд рублей – затраты на инфраструктуру, которые в том или ином виде возьмет на себя государство, остальное – частные инвестиции. Виктор Калашников говорит, что с потенциальными инвесторами разговоры уже были, они считают остров интересным объектом при условии создания на нем необходимой инфраструктуры.
Если не будет российского моста, пункта пропуска, дорог и электросетей, формула «один остров – две страны» будет отражать безрадостную картину современного развития двух государств: освоенная и ухоженная территория КНР, кое–как и кое–чем занятая земля РФ. Несмотря на то, что поводов для беспокойства в отношении намерений РФ пока особых нет, нельзя не отметить разницу в темпах решения задач развития: в КНР планы уже одеваются в бетон и стены, а в России еще и до конца утвержденных планов нет. Поэтому 2011 год и должен стать временем принятия важнейших решений на уровне федеральной власти, определяющих дальнейшую интенсивность развития разработанной на региональном уровне концепции, утверждающих или корректирующих ее направление.
Первым таким решением станет подготовка федеральной целевой программы по обустройству границы РФ, которая должна завершиться в апреле этого года. Попадет ли в перечень объектов государственного строительства пункт пропуска на острове Большой Уссурийский? Каким он будет: пассажирским или грузопассажирским? В случае невключения пункта в программу, рассчитывать на реализацию планов развития в ближайшие годы вряд ли придется. Специализация пункта пропуска определит, останется ли остров исключительно туристским, или появится возможность обмена с помощью созданной здесь инфраструктуры локальными грузопотоками между приграничными территориями России и КНР.
Надо сказать, что китайцы рассматривают свои земли на острове не только как отдельный охраняемый природный объект, но и как составную часть комплексного экономического развития территорий возле города Фуюань и протоки Казакевичева, где также действует специальный план развития. На Большом Уссурийском, как говорилось, не предполагается активной экономической деятельности. Но создаваемый в этом районе транспортно–логистический узел, в состав которого входят аэропорт, речной порт, железная и автомобильная магистраль, вряд ли экономически оправдан при использовании в целях доставки даже 2 млн туристов в год. Следовательно, на этом направлении будет формироваться грузопоток.
По данным исследований минэкономразвития Хабаровского края, интерес дальневосточных предприятий РФ к взаимодействию с КНР в этом месте обозначается объемом до 1,7 млн тонн широкой номенклатуры грузов в год. Об объемах в пределах 1,5 млн тонн в год говорят сейчас и китайцы. При этом эксперты правительства края отмечают, что обоюдный грузооборот товаров высокой степени переработки, не превышающий 3 млн тонн в год, не навредит туристской концепции проекта, а только дополнит ее элементами цивилизованной логистики, позволит создать зону бизнес–контактов, предусматривающую и строительство Восточно–азиатского центра делового сотрудничества, занимающегося, кроме прочего, организацией выставок, презентующих возможности российских предприятий.
Стоит отдельно остановиться на слабом пока месте российского проекта – конкуренции. Дело в том, что при реализации формулы «один остров – две страны», предполагающей свободное перемещение граждан двух страны по территории всего Большого Уссурийского, размещенные здесь российские предприятия вынуждены будут вступить в прямую борьбу за потребителя с компаниями из КНР. Учитывая значительную разницу уровня себестоимости любых услуг в РФ и Китае, создающую неравные условия и заставляющую отечественные гостиницы, общепит, индустрию развлечений формировать заметно более высокие отпускные цены, можно предположить, что выиграть в конкуренции россиянам будет, мягко говоря, не просто.
Да, выраженная национальная окраска должна нивелировать разницу в цене продукта. Разработчики российской концепции предполагают, что расположенные на острове предприятия должны тематически дополнять друг друга, что даст загрузку всем. Не исключено, что часть российских объектов с выраженным национальным колоритом будет размещена на китайской стороне, а несколько китайских компаний организуют свой бизнес на российской территории. Для состоятельных китайцев и обеспеченных русских, приехавших сюда с туристическими целями, стоимость не будет играть определяющей роли при выборе места отдыха, уступая концепции заведения и уровню обслуживания. Но позиция эта выглядит достаточно слабой, решающей только часть вопросов.
Гораздо более радикально предлагают решить проблему китайцы, пока в кулуарах, поднимающие вопрос создания на острове единой свободной экономической зоны. Такой формат не только поставит всех в одинаково благоприятные условия, но и усилит уникальность самого проекта. Остров, поделенный между двумя государствами, в мире найти можно, а вот такой же остров, на котором действуют одинаковые условия хозяйственной деятельности, – несомненный прорыв в региональном международном сотрудничестве. Нетрудно понять, что от решения российских властей по этому вопросу также зависит и скорость развития, и его масштабы, и интерес к проекту со стороны мирового сообщества.
Еще одним перспективным проектом развития российской части острова могла бы стать организация игорной зоны. Как известно «ДК», эта идея рассматривалась на начальных стадиях разработки концепции, но не попала в перечень мероприятий российского проекта. Между тем, учитывая запрет на азартные игры в КНР, этот вид бизнеса мог бы стать высокорентабельным и очень привлекательным для инвестиций, способствующих развитию всех остальных развлекательных направлений и без особых налоговых режимов. Но в России существует федеральный закон, определяющий точные места размещения игорных зон (пока всего четыре), и для того, чтобы строить игорные дома на Большом Уссурийском, надо иметь волю к его изменению.
В правительстве Хабаровского края говорят, что подписание губернатором постановления об утверждении концепции – не черта под проектом, не знак его полной готовности, а только старт официальной и детальной проработки, создания мастер–плана развития. Дальнейшие шаги по проекту будут связаны с уточнением и закреплением специализации острова, принятием на федеральном уровне решений по проектам, механизмам и условиям финансирования важнейших объектов инфраструктуры, более конкретного раскрытия формата «один остров – две страны».
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