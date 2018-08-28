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Четверг| 20 Сентября, 23:48 |
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Вынесен приговор по делу об убийстве Валентина Цветкова
Следствием и судом установлено, что в 2002 году Бабакехян, Захаров и Анисимов получили от неустановленных следствием лиц заказ на убийство губернатора Магаданской области Цветкова. За совершение убийства им было передано $100 тысяч.
Для реализации своего преступного умысла они привлекли ряд лиц из числа преступной группировки, действовавшей на территории Приморского края, в том числе и Ахунца. Разработав план совместных действий, 18 октября 2002 года, в тот момент, когда Цветков направлялся в здание представительства Магаданской области, расположенное на улице Новый Арбат в Москве, убийца выстрелил из пистолета в затылок Цветкову. Поджидавший убийцу Ахунц вывез его на автомобиле с места преступления в заранее обговоренное место. Бабакехян, Захаров и Анисимов в это время, находясь в разных частях города Москвы, контролировали ход совершения преступления. Через некоторое время Бабакехян и Захаров выехали в Испанию.
Кроме того, следствием было установлено, что Бабакехян, Захаров и Анисимов совместно с директором рыболовецкого колхоза «Первое Мая» Приморского Крайрыбакколхозсоюза Чернышевым похитили мошенническим путем около 30 млн рублей, принадлежащих предприятию.
Объем уголовного дела составил 98 томов. В основу обвинительного заключения вошли показания 109 свидетелей. За время следствия проведено более 40 судебных экспертиз. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении еще одного соучастника убийства Цветкова. Ряд лиц, причастных к совершению этого преступления, объявлены в розыск.
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