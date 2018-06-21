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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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20 Марта 2011, 10:00 | Регион сегодня
300 км трубопровода ВСТО сварено в Приморье
Как сообщили в управлении нефтегазового комплекса Приморского края, работы ведутся на территории Пожарского, Дальнереченского, Спасского и Черниговского районов. Высокими темпами идет также строительство трех нефтеперекачивающих станций (НПС): в селе Невское Лесозаводского района, в селе Горный Хутор Черниговского района и в поселке Тигровый Анучинского района.
Напомним, протяженность нефтепровода ВСТО по территории Приморского края составляет 547 километров. Проект необходим для экономического развития края и входит в число приоритетных. Завершение строительства нефтепровода позволит увеличить мощность нефтеналивного порта Козьмино, в который в настоящее время нефть поступает по железной дороге. В результате строительства нефтепровода Россия получает выход на новый, динамично развивающийся рынок стран АТР.
Территории, по которым пройдёт нефтепровод, получают предпосылки для экономического и социального развития, новые рабочие места, возможность развития производства.
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