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20 Июня 2008, 11:00 | Регион сегодня

У Якутии есть авторитет в деловом мире

Так считает Виталий БАСЫСЫГОВ, председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

- Виталий Николаевич, что, на ваш взгляд, является наиболее значимым в формировании сегодняшнего инвестиционного лица Республики Саха (Якутия)?

- Важный фактор привлекательности - это четко обозначенная позиция руководства республики, нацеленного на привлечение инвестиций и умеющего вести диалог с самым широким кругом представителей власти, бизнеса, науки. Еще, наверное, традиции - республика бурно развивалась и в советское время, когда были реализованы крупные проекты в Южной Якутии, алмазной и золотодобывающей промышленности. Годы разрозненности не позволили продолжить индустриализацию нашей территории, но сегодня мы уже можем рассчитывать на то, что она будет идти быстрыми темпами, отвечающими запросам нового времени. Все принятые программы развития Якутии разрабатывались в тесном сотрудничестве с учеными Российской академии наук, его Сибирского отделения.

Я бы еще выделил и такой аргумент, как опыт и авторитет в деловом мире президента республики Вячеслава ШТЫРОВА. Это человек, который в самые трудные годы смог сохранить в России алмазную промышленность. Он единственный руководитель, который построил силами одной компании АЛРОСА гидроэлектростанцию. При его руководстве в алмазной компании было запущено два крупных горно-обогатительных комбината. Это говорит о характере и воле Вячеслава Анатольевича. Став президентом республики, он смог стабилизировать экономическую ситуацию и организовать работу по формированию проектов комплексного развития Якутии, собрав вокруг себя команду единомышленников. Имидж президента, стабильность власти - это важный фактор привлекательности. И слава богу, что пришло время для реализации долгосрочных проектов. Мы после Сахалина вторые по объему инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке.

- В республике недавно прошли выборы депутатов Ил Тумэна. Какие задачи ставит перед собой новый состав Государственного собрания? Какова их роль в решении перспективных вопросов реализации крупных проектов на территории республики?

- Мы сразу после избрания провели встречу с председателем правительства Егором БОРИСОВЫМ и договорились, что готовы в первоочередном порядке работать над законопроектами, которые обеспечивали бы четкое и комфортное взаимодействие со стратегическими партнерами, крупными инвесторами. Хотя, если честно признать, федеральные законы сегодня до такой степени все регламентируют, что субъектам практически не остается никакой "лазейки", чтобы проявить собственную инициативу и предложить свои подходы к работе со стратегическими партнерами.

В республике создана основа нормативно-правовой базы, действует закон Республики Саха (Якутия) "Об инвестиционной деятельности", который направлен на привлечение инвестиций в экономику республики, обеспечение государственных гарантий и защиты прав инвесторов. Мы будем совершенствовать республиканское законодательство в части налоговой политики, снижения административных барьеров и т.д. Работы предстоит много.

Якутия - это колоссальная территория. Согласитесь: добыча золота у нас, на Чукотке или в Красноярском крае, например, - это разные вещи. В последние десятилетия в республике было закрыто более 20 современных рабочих поселков на невыработанных месторождениях. Нужны законы, которые бы позволяли вести нормальную экономическую деятельность на этих территориях. Должна быть дифференциация налогообложения, оно должно иметь не только фискальный смысл, но и стимулирующий.

Но мы намерены рассматривать вопросы инвестиционной привлекательности гораздо шире. Реализация крупных проектов должна изменить жизнь населения республики. Это неправильно - если от Талакана до Сковородино пройдет нефтяная труба, а вокруг нее ничего не будет. Необходимо повышать привлекательность нашей территории для жизни людей - а это социальные льготы, северные преференции. Такова была практика советских времен, и она закрепляла здесь население. Мы будет выходить с инициативами по изменению федерального законодательства. Не будет рабочей силы - некому будет осуществлять те проекты, которые планируются к реализации на Дальнем Востоке России. Вахтовый метод тут не подходит, временщики не смогут обеспечить эффективность крупного производства.

Очень важный для нас вопрос - экологическая безопасность. Если раньше тот вред, который наносился природе в ходе промышленного освоения республики, прикрывался государственной целесообразностью, то сегодня вопрос стоит иначе - частные компании, эксплуатирующие недра, должны нести конкретную ответственность перед будущими поколениями за сохранение экологии.

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