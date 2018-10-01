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20 Июня 2008, 11:00 | Регион сегодня

Канкунская ГЭС - в самом центре комплексного проекта

Реализация мегапроектов, которые были продекларированы в прошлом году, начнется в ближайшие два года. А уже лет через десять юг Якутии будет совсем другим регионом - уровень его индустриализации будет одним из самых высоких в Дальневосточном федеральном округе.

Как говорят, для успеха важно оказаться в нужное время в нужном месте. Так вот, юг Якутии - это территория, оптимально отвечающая условиям, которые позволяют развивать масштабные кластерные проекты. Она может и должна стать той точкой роста, которая будет существенно влиять на экономическое развитие региона. Уже сегодня этот богатый природными ресурсами регион располагает двумя основополагающими инфраструктурными преимуществами: здесь создана транспортная схема - есть автомобильная и железная дороги и решены вопросы энергообеспечения. Мощностей Нерюнгринской ГРЭС хватит на период строительства объектов, включенных в программу развития Южной Якутии.

Но в дальнейшем их эксплуатация потребует значительного увеличения выработки электроэнергии. Поэтому в основу Южно-Якутского кластерного проекта было положено строительство гидроэлектростанции на реке Тимптон. Долгосрочными планами ГидроОГК предусматривается строительство целого ряда ГЭС на реках Южной Якутии. Сегодня начаты работы по обоснованию инвестиций по двум станциям на р.Тимптон. Вообще же в этом регионе в отдаленной перспективе можно будет говорить о строительстве до семи ГЭС.

Но сегодня сердцевиной проекта Комплексного развития Юга Якутии является строительство Канкунской ГЭС, срок ввода первого агрегата которой запланирован на 2017 год. Этот проект будет реализовываться на условиях государственно-частного партнерства. В соответствии с инвестиционным паспортом региона государство должно взять на себя строительство автомобильных и железных дорог, ЛЭП, проектирование и строительство водохранилища и плотины станции. Бизнес берет на себя строительство предприятий, а в части энергетики - все, что входит в технологический процесс выработки электроэнергии: здание ГЭС, оборудование и прочие объекты. При этом строительство инфраструктурных и энергетических объектов должно идти опережающими темпами.

Для этих целей создана Корпорация Развития Южной Якутии, в которую соучредителями вошли Правительство Якутии и ряд предприятий, чьи бизнес-интересы тесно связаны с этим регионом, в том числе и ГидроОГК в лице ОАО "Южно-Якутский гидроэнергетический комплекс" (ЮЯГЭК). Корпорация должна отработать все вопросы с участниками проекта и потенциальными инвесторами и внести проект инвестиционного соглашения для рассмотрения и принятия Правительством РФ.

Говорить о сметной стоимости строительства еще рано, поскольку нет самого проекта. По первоначальным расчетам общая сумма может составить порядка 70 млрд руб. Только проектные работы по самой станции, без учета автодорог и линий электропередачи, оцениваются в 3,009 млрд руб. Сейчас работы находятся на стадии обоснования инвестиций и финансируются за счет собственных средств ГидроОГК. По предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду были проведены общественные слушания, и после устранения всех замечаний, полученных в ходе обсуждений и доработки предложений, материалы по предварительной ОВОС будут направлены для прохождения государственной экспертизы.

Пока не решенным, а в перспективе очень острым остается вопрос строительства линий электропередачи. Передаточная способность линий, которые сегодня есть, не позволит подать на строительные площадки электроэнергию. При строительстве гидроэлектростанции этот вопрос встанет еще острее, поскольку, чтобы подключиться к уже существующим сетям, необходимо будет построить 70-100 км (в зависимости от трассировки) линий электропередачи.

Согласно изданному распоряжению Правительства РФ за счет средств Инвестфонда РФ будет разрабатываться проектная документация строительства Канкунской ГЭС, строительство электросетевой инфраструктуры проекта "Комплексное развитие Южной Якутии" будет вестись за счет собственных средств инвесторов. Мы надеемся, что в ближайшее время федеральной финансирование проекта будет открыто.

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