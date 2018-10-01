|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 05 Октября, 21:29 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Развязать три узла
Поэтому на ближайшее десятилетие ликвидация основных разрывов и узких мест в опорной транспортной сети республики является первостепенной задачей. Она решается в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года", а также региональных программ по стабилизации деятельности транспортного комплекса республики и Схемы размещения производительных сил РС(Я) до 2020 года. Ко времени начала строительства крупных объектов - а это 2010-2015 годы - основные транспортные проблемы в Якутии должны быть сняты. А это значит, что в столицу Якутии придет железная дорога.
Она начала строиться от Томмота на Кердем еще в 2005 году и стала основополагающей в сценарии промышленного и социального развития республики, написанном и принятом к исполнению в прошлом году. В Схеме размещения производительных сил, энергетики и транспорта она заняла центральное место и стала первым опытом государственно-частного партнерства на территории республики.
Железнодорожная линия имеет федеральный статус и строится по заказу Федерального агентства железнодорожного транспорта при Минтрансе РФ, а финансируется из трех источников: 60% - из республиканского бюджета, остальное - федеральный бюджет и РЖД. Первый пусковой комплекс Таммот-Кердем протяженностью 360 км с общей стоимостью в 15 млрд рублей планировалось сдать уже в этом году.
Однако предусмотренных средств из-за инфляционных процессов в последние годы для завершения титула не хватает.
- В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов
- На МРФ-2018 открыли Международный год лосося
- Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
- Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
- Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
- ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
- Стратегия скальпинга поможет получить прибыль в короткий промежуток времени
- Техасский холдем стал абсолютным чемпионом популярных карточных игр
- Профессионалы ННК показали себя на конкурсе "Лучший по профессии – 2018"
- Реальный ущерб российской экономике от кибератак оценить практически невозможно
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.