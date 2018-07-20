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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 01:15 |
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ВЭБ-лизинг передал Аэрофлоту еще два самолета SUKHOI SUPERJET 100
«ВЭБ-лизинг поддерживает отечественных производителей и участвует в развитии гражданской авиации, поэтому реализация данного контракта является для нас одним из важнейших проектов. Оба судна имеют двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Самолеты будут осуществлять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота», - комментирует исполняющий обязанности Генерального директора АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов.
Самолету с бортовым номером № RA-89109 присвоено имя «В. Верещагин» в честь знаменитого российского художника. Воздушное судно с номером № RA-89114 носит имя «В. Чкалов» в память о легендарном советском летчике.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) – современный российский гражданский самолет, разработанный и производимый АО «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС»). SSJ 100 cоздан с применением новейших технологий, обеспечивающих эффективность эксплуатации и высокий комфорт пассажиров. Самолет рассчитан на перевозки на ближнемагистральных и среднемагистральных маршрутах. Коммерческая эксплуатация SSJ 100 началась в 2011 году.
Досье "Дальневосточного капитала": АО «ВЭБ-лизинг» осуществляет поддержку отечественной экономики с помощью инструментов лизинга. Основными направлениями деятельности компании является лизинг современных воздушных судов, высокотехнологического оборудования, подвижного состава, морских и речных судов, автомобилей и специальной техники. АО «ВЭБ-лизинг» работает с 2003 года и является одним из лидеров лизинговой отрасли в России по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» за 2017 год.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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