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20 Сентября 2018, 12:30 | Регион сегодня |

В Сбербанк Бизнес Онлайн встроена опция подтверждения контрагентов

Оптимизированное приложение позволяет проводить платежи в среднем за 60 секунд.

Сбербанк представил обновленное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн. Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 — приложение, с которым можно работать с компьютера, планшета, смартфона, консоли Xbox и гаджетов дополненной реальности (AR).

Сбербанк представил важное обновление приложения интернет-банка для операционной системы Windows 10. Ключевой новой опцией стала возможность подтверждения контрагентов. Теперь все пользователи Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 могут создавать и подтверждать контрагентов непосредственно в приложении. Для удобства эта опция встроена в процесс создания платежа.

Ранее клиенты Сбербанка — пользователи мобильных приложений — могли совершать платежи в адрес неподтвержденных контрагентов на сумму до 50 тысяч рублей в сутки. Чтобы отправлять средства на большую сумму, им требовалось зайти в веб-версию Сбербанк Бизнес Онлайн и подтвердить контрагента с использованием электронной подписи (по СМС или цифровым ключом — токеном). Это ограничение было введено по соображениям безопасности.

Евгений Колбин, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка:

«С внедрением возможности подписать контрагента в приложении Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 превращается в полноценный интернет-банк на гаджете. Если раньше наши клиенты пользовались приложением преимущественно для того, чтобы контролировать движение средств по счету и вести мониторинг, то теперь они могут использовать его для управления бизнесом и средствами компании. В настоящее время нашим приложением для Windows 10 сейчас пользуются 12 тысяч клиентов, в то время как эта операционная система от Microsoft есть как минимум у 600 тысяч. Мы предлагаем им удобный и инновационный инструмент для работы с банком».

Кроме того, в обновлении появился набор менее заметных, но удобных нововведений. Одно из них — поддержка меню по клику правой клавиши мыши на всех плитках с несколькими опциями. Теперь для получения выписки достаточно кликнуть правой клавишей мыши по плитке «Расчетный счет» на главной странице приложения и выбрать пункт «Получить выписку за сегодня». Скорость совершения платежей остается по-прежнему высокой — в среднем на создание и отправку рублевого платежного поручения у пользователя приложения уходит до 60 секунд. Это лучший показатель среди всех платформ для корпоративного банкинга Сбербанка.

Ключевым отличием приложения Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 от остальных мобильных приложений банка для корпоративных клиентов остается его мультиплатформенность. Скачав и установив Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10, пользователи смогут работать в нем на любых устройствах с этой ОС: на компьютере, планшете, ноутбуке или «гаджетах 2 в 1». Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 дает клиентам целый ряд преимуществ по сравнению с традиционными банк-клиентами. Пользователю не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками), не устарела ли версия интернет-банка (обновление происходит автоматически).

Помимо традиционного банковского функционала, приложение дает возможность аутентификации по лицу (с использованием технологии Windows Hello), быстрой отправки документов по списку контактов мобильного устройства, импорта и экспорта документов 1С, открытия депозитов и многого другого.

В этом году Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 стал лауреатом престижной международной премии в области дизайна Red Dot Award Communication Design’2018. Приложение было признано лучшим в номинации Best Interface Design & User Experience.

Скачать Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 можно в Microsoft Store.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Сбербанк  онлайн 


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