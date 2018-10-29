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20 Октября 2008, 11:00 | Регион сегодня

Параграфы для Амура

В начале XXI века о том, что нужно излечить Амур от тяжёлой болезни, именуемой в официальных документах классом загрязнения от "умеренно грязный" до "очень грязный", не говорят разве что ленивые. Беда слишком очевидна, огромна, сложна. И никакими единично героическими действиями её не одолеть.

В ряду возможных мер федеральный закон, который определил бы наиболее целесообразные и эффективные пути восстановления и сохранения амурской среды, стал бы далеко не последним.

Необходимость именно закона уже отмечена на состоявшихся в мае 2007 года в Государственной Думе парламентских слушаниях "Эколого-экономические проблемы бассейна реки Амур и пути их законодательного решения". Началась практическая работа над проектом. Её главные исполнители - хабаровчане - специальная рабочая группа, образованная Законодательной Думой Хабаровского края. При поддержке членов Координационного Комитета по Амуру, созданного в 2003 году по инициативе Правительства Хабаровского края из представителей всех регионов бассейна Амура.

Проект Федерального закона "О рациональном природопользовании в бассейне реки Амур", разработанный членами рабочей группы, уже вобрал в себя множество поправок, дважды прошел жесткие щётки Правового управления Госдумы. Разумеется, его можно улучшать и улучшать.

Дело за малым: пройти весь положенный в законотворчестве путь. А для начала - заручиться согласием российского правительства.

И здесь противники "амурского закона", а они и на Дальнем Востоке есть (к примеру, в самом неожиданном месте - в дальневосточном отделении Всемирного фонда дикой природы), могут пока не беспокоиться. Правительство России в лице его ведущих министерств - отменная крепость! С налёта не одолеть. Выход один: хорошо продуманные действия всех искренне, без популистской игры, заинтересованных сторон. А тут главным образом необходимо их безоговорочное единство. Но его-то пока и не хватает.

Что такое амурский бассейн? Это огромные просторы трёх краёв - Хабаровского, Приморского и новообразованного (из Читинской области и Агинского Бурятского округа) Забайкальского, а ещё Амурской области и Еврейской автономной. Интересы именно их жителей в первую очередь затрагивает предлагаемый федеральный закон. А с учётом последствий возрастающего загрязнения Охотского и Японского морей - и Сахалинской области. Словом, всей южной половины Дальнего Востока.

Разумно ли было бы далее всем "бассейновым" регионам, в лице их специалистов, потрудиться, засучив рукава? Вполне. Но сегодня это дружно идёт только в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области. Приморский край, чья территория на добрых две трети относится к амурскому бассейну, сторонится вообще - "особая позиция" от первого лица! В Амурской области, со сменой её руководства, и в свежем Забайкальском крае к инициативам Хабаровского края относятся с малопонятной настороженностью.

Но что предлагается заложить в "амурский закон"? Прежде всего, принципы рационального природопользования в бассейне реки Амур, и среди них - "применение бассейнового подхода" и "приоритет экологически оптимальных видов природопользования" у всех хозяйствующих сторон "для создания комфортных условий проживания населения, учёта их интересов, в том числе коренных малочисленных народов...". Кстати, отдельным пунктом предусматривается запрещение строительства гидроэлектростанций и плотин в основном русле Амура.Думается, здравый разум всё равно восторжествует, и закон все-таки будет принят, а самое главное - станет работать на улучшение экологической обстановки в бассейне Амура и дальнейшую не губительную эксплуатацию величайшей реки Дальнего Востока.

Тем более что в Китае схожий закон, по бассейну реки Сунгари, уже принят и действует. И не в природе русского человека отставать в общем хорошем деле. Да и не по-государственному свою страну выставлять в ложном свете. Амур - трансграничная река, ни с какой другой из наших рек совершенно не сопоставимая. Межа в несколько тысяч километров между величайшими странами мира. И всё, что происходит с природопользованием в огромной обширности её бассейна, по обеим сторонам границы, прямо переливается и в наши межгосударственные отношения, имеющие огромное значение для будущего планеты, нравится это кому-нибудь или нет.

Но даже в самом начальном проектном виде "амурский закон" уже сыграл свою добрую роль - и прежде всего помог нам, дальневосточникам, разобраться со всей полнотой и сложностью проблем, ощутить нашу великую реку со всеми её притоками и озёрами единым целым, неразрывно живым организмом. И стало понятным, где и что лечить в первую очередь. А главное - чем: где средствами государственно-политического порядка, где административно-экономическими, а где сугубо экологическими. Попросту говоря, каким образом надёжно исправить те или иные перекосы, ставшие причинами беды.

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