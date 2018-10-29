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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 03 Ноября, 01:24 |
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ДВЖД: в ногу с перспективой
Многие из запланированных мероприятий дают результат уже сегодня, другие рассчитаны на перспективу. В соответствии со среднесрочной инвестиционной программой, в ближайшие годы инвестиции в развитие инфраструктуры дороги будут направлены на внедрение в полном объеме сквозных технологий вождения поездов повышенного веса и длины, на повышение перерабатывающей способности железнодорожных узлов, сортировочных, припортовых, пограничных и промежуточных станций.
В инвестиционной программе Дальневосточной дороги на 2008 - 2010 гг. особое внимание уделено трем направлениям развития. Это, прежде всего, пакет крупных инвестиционных проектов, связанных со стратегическими планами России на Дальнем Востоке. Пакет этот в компании так и именуется: "Выделенные инвестиционные проекты" - ВИП. В обойму инвестиционных программ входят также "Обновление и модернизация подвижного состава" и "Проекты хозяйств".
В 2008 г. объем капиталовложений Дальневосточной железной дороги в сравнении с годом предыдущим увеличился на 41,3% и составил 23,3 млрд руб. При этом инвестиции по "Выделенным инвестиционным проектам" "подросли" на 28,1%, по "Обновлению подвижного состава" - на 22,2%, по "Проектам хозяйств" железной дороги - на 90,4%. Из ВИПов два завершаются в текущем году. Это "Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел" и "Вынос ж. д. линии Известковая-Чегдомын из зоны затопления Бурейской ГЭС". Но главная инфраструктурная работа - впереди.
В 2006 г. филиалом ОАО "РЖД" институтом ГипротрансТЭИ была разработана "Стратегическая программа развития БАМ на перспективу до 2020 года с учетом строительства трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан". В соответствии с этой программой, пропускная способность БАМа увеличится до 52,9 млн тонн в год. (Для сравнения: сейчас по участку Комсомольск-Советская Гавань ежегодно проходит до 7,5 млн. тонн грузов, при этом резерв пропускной способности составляет 5 млн тонн). Планируется прокладка 1312 км вторых путей, строительство и восстановление 56 разъездов, реконструкция объектов хозяйств пути, автоматики и телемеханики, электроснабжения и электрификации, локомотивного хозяйства и проч. В настоящее время ОАО "РЖД" проводится работа по корректировке мероприятий, заложенных в Программу, в связи с изменениями заявленных объемов перевозки грузов до 62,4 млн тонн в год к 2020 году. Проект "Реконструкция железнодорожной линии Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань со строительством нового Кузнецовского тоннеля" получил поддержку Инвестиционного фонда Российской Федерации и сегодня является частью среднесрочной (2008-2010 гг.) инвестиционной программы ДВЖД по развитию так называемого "северного широтного хода". Он позволит повысить весовые нормы, скорость движения поездов на участке, и, как следствие, увеличить пропускную и провозную способности, ликвидировав главное "барьерное" место на пути основных грузовых маршрутов БАМа.
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