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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 21:05 |
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Джим ТЕЙЛОР, президент компании "Эксон Нефтегаз Лимитед": Проект "Сахалин-1" уже окупил все инвестиции
- Господин Тейлор, проект "Сахалин-1" называют одним из самых амбициозных в мире. Чем обосновано такое определение?
- Действительно, проект "Сахалин-1", один из крупнейших с привлечением прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, стоит в ряду наиболее перспективных и сложных проектов, разрабатываемых международной нефтегазовой промышленностью за всю историю ее существования. За кратчайший срок нам предстояло не только начать разработку достаточно сложных месторождений сахалинского шельфа, но и в труднодоступной местности создать всю необходимую инфраструктуру, построить протяженную систему трубопроводов, обеспечить логистику сбыта. И мы можем гордиться тем, что добыча с месторождения Чайво началась в соответствии с графиком - с 1 октября 2005 года. В 2006 году завершено строительство трубопровода и терминала по отгрузке в Де-Кастри, начался экспорт нефти, введен в эксплуатацию береговой комплекс подготовки продукции, добыча доведена до проектного уровня - 250 тыс. баррелей (34 тыс. тонн) нефти в сутки.
Достигнуто это благодаря совместным усилиям акционеров, коллектива компании, наших подрядчиков, государственных органов.
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