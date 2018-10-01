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20 Ноября 2008, 10:00 | Регион сегодня

Южное направление ТМК

Завершается очередной сезон на объектах дорожного строительства в Приморье. Покрыты асфальтом последние километры магистралей, участки которых попали в планы капремонта, реконструкции и строительства в этом году. Но еще продолжаются отдельные работы, которым и "минус" на улице - не помеха. Эту картину можно наблюдать и на дороге Раздольное - Хасан, где ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" из Уссурийска на южном направлении своей деятельности продолжает реконструкцию последних нескольких участков.

К началу октября на этом направлении строителями ТМК были выполнены работы на сумму более 800 млн рублей, в том числе 644 млн рублей в районе Безверховского перевала. До конца года по этой дороге осталось освоить еще около 250 млн рублей.

Обязательства, взятые по условиям выигранного конкурса по реконструкции участка Безверховского перевала, мостостроители успешно выполняют. Прошла примерно половина срока из 22 месяцев, за который они взялись ее провести, а основные работы уже сделаны. Тяжелая техника, которой компания вооружилась за последние несколько лет, позволяет ей выполнять весь цикл работ по строительству дороги в течение года. Ждать, как это было раньше, чтобы земляное полотно устоялось, уже не требуется. Грунт сразу же уплотняется настолько, что можно выполнять все остальные работы по устройству дорожной одежды. Кстати, планировавшийся годовой объем работ ТМК по этому участку - 87-99 км - был освоен всего за полгода. Выделенные дополнительные средства позволили выйти сегодня на степень готовности около 75-80%.

Теперь дорога, которая пока еще в грунте, позволяет машинам преодолевать перевал на приличной скорости. Дорожное основание хорошо уплотнено и частично пройдено ресайклером. Крутые повороты исчезли, да и верхняя точка дороги на перевале снизилась метров на 15-20. Совсем недавно скорость движения здесь не превышала 20-30 км в час.

На участке введены четыре новых моста длиной пролетов по 18 и 24 метра, выполнены кюветы, укреплены откосы с применением новейших технологий, на рекультивируемых участках высажены саженцы деревьев, вдоль трассы завершена сануборка древесных остатков. А в местах пересечения лощин и узких долин в полотне дороги уложены 28 водопропускных труб с укреплением на входах и выходах камнем и габионными конструкциями.

В одном месте под дорогой сделан специальный проход для диких зверей. Это сооружение, тоже с габионным укреплением, для Приморья сегодня единственное в своем роде.

Для тех, кто этот участок дороги проезжал весной, сегодня он видится уже совершенно по-иному. Выполнен такой объем земляных работ, что местами пейзаж стал просто неузнаваем. Высокие темпы, на которые ТМК удалось здесь выйти, сильно удивили заказчика. Однако этот факт оказался бесспорным. Высокая степень организации, хорошая загрузка новых машин и механизмов, растущий опыт специалистов - все это позволило добиться серьезного успеха.

Кстати, на этой дороге строители ТМК провели обкатку нового немецкого ресайклера и мощного передвижного английского бетонного завода. А на окраине с. Филипповки был развернут передвижной южнокорейский асфальтобетонный завод-автомат, производивший до 600 тонн асфальтобетонной смеси за 12-часовую смену. Но при необходимости, говорят, завод может давать и больше.

В общем, можно уверенно сказать, что к лету следующего года, если все будет так, как стратегически решил генеральный директор ЗАО "ТМК" Виктор ГРЕБНЕВ, участок дороги Раздольное - Хасан в районе Безверховского перевала будет завершен полностью.

В завершение сезона в этом году удалось "поставить точку" на другом участке этой дороги - в районе Занадворовского перевала, или 49-60 км. Хороший задел по нему был создан еще в прошлом году - тогда в два слоя заасфальтировали участок около 1,8 км и еще на 6 км уложили первый слой асфальта. Здесь также было уложено до 10 тыс. куб. м камня для укрепления кюветов и в габионные конструкции, высажено 20 тыс. саженцев.

По новым требованиям на этом участке дороги впервые было выставлено двойное барьерное ограждение с шагом между стойками в 1-2 метра вместо прежних четырех. В конце сентября - начале октября проезжавшие этот участок могли наблюдать, как оперативно работало специализированное механизированное звено, производившее пескоструйную обработку и холодное цинкование барьерного ограждения. За смену рабочие проходили до 900 погонных метров, всего надо было покрасить 11 км.

В первой декаде октября здесь была полностью закончена укладка асфальта. И теперь любой может оценить качество выполненной работы.

Уже несколько лет в работе у ЗАО "ТМК" находится участок 14-23 км в районе с. Нежино. Два года назад здесь был введен первый пусковой комплекс длиной 4,2 км. А полностью завершить все работы по нему планируется в течение нескольких последующих лет.

В текущем году еще два километра дороги на этом участке были заасфальтированы. Самым серьезным испытанием для проектировщиков и строителей нежинского участка стало основание дороги. Грунты здесь слабые, и, чтобы их усилить зимой, на самом зыбком месте вдоль дороги были забиты два ряда свай общим счетом более тысячи штук. Они должны добавить прочность земляному полотну. Однако этим не ограничились, и в основание дороги было уложено нескольких слоев стабиленки - прочной искусственной ткани. Специалисты считают, что эти мероприятия позволят так укрепить дорогу, что земляное полотно будет служить долго и надежно.vВ последующие годы, когда станет ясно, что предпринятые меры по усилению основания дороги дали положительный результат, будет завершена укладка асфальта на оставшемся отрезке этого участка в несколько километров и достроены два небольших моста.

Первый заместитель генерального директора по производству ЗАО "ТМК" Владимир МЕЩЕРЯКОВ считает, что через два-три года дорожные строители смогут полностью завершить модернизацию всей хасанской дороги, имеющей важное краевое и международное значение. Компания, резко сократив свое присутствие на дороге в конце этого года, к началу следующего дорожно-строительного сезона готова снова развернуть свой мощный строительный комплекс, способный выполнять значительные объемы работ. В руководстве ТМК уверены, что перестройка дороги Раздольное - Хасан, начатая еще в прошлом веке, будет успешно завершена ее коллективом в тесном сотрудничестве с субподрядными организациями, с которыми у компании сегодня налажено прочное деловое партнерство. Когда это случится реально, конечно, очень сильно зависит от того, как скоро проектировщики и заказчик передадут строителям последний важный участок - около 5 км в районе Нарвинского перевала. Согласования по нему идут довольно сложно, как, собственно, и по тем участкам, которые уже пройдены. Очень много вопросов приходится решать с экологами, военными, землеустроителями и прочими инстанциями.

Основные усилия "Тихоокеанская мостостроительная компания" начиная с августа сосредоточила на строительстве моста через бухту Золотой Рог. Сюда, в частности, перебрасывались и высвободившиеся силы с хасанского направления. Теперь здесь работают несколько сот специалистов компании и субподрядчиков. Все сегодня идет по графику, при том что сроки в нем очень жесткие.

Основные работы на этом объекте компания сегодня ведет в районе фуникулера, где открытым способом строится автомобильный туннель длиной около 250 метров и на площадке вблизи 37-го причала.

Сложность участка на фуникулере в том, что к зиме здесь должно быть возобновлено дорожное движение, которое пришлось перекрыть. А до этого нужно выполнить приличный объем бетонных работ на прокладке коллектора туннеля. Здесь были выполнены довольно кропотливые взрывные работы большого выступа сопки Орлиное Гнездо, выбрано много грунта, в основном скального, часть которого пошла на отсыпку площадки, где будет строиться северный пилон моста. Когда туннель вчерне построят, он будет засыпан, и над ним снова пойдут машины по ул. Суханова.

На участке работ в районе 37-го причала к настоящему времени уже полностью завершено устройство промплощадки под строительство моста и идут работы по устройству основания пилона, высота которого будет 220 метров. Второй такой же по высоте пилон на противоположном берегу бухты в районе Первомайского судоремонтного завода начала строить основная субподрядная на этом объекте организация - ОАО "Дальмостострой".

Темпы строительства моста высокие. И, надо полагать, что к концу года, как это и запланировано, объем выполненных работ на этом важном объекте, который намечено построить к концу 2011 г., достигнет цифры в 2,7 млрд руб.

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