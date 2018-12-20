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Правительство РФ предложило расширить функционал Минвостокразвития России
Предложение Правительства РФ о дополнении компетенции Министерства по развитию Дальнего Востока вопросами, связанными с реализацией государственной политики в Арктической зоне, представил Президенту РФ Владимиру Путину глава кабинета министров Дмитрий Медведев. Глава государства поддержал выдвинутую инициативу.
Премьер-министр отметил, что Правительство РФ в соответствии с решениями главы государства, посвящёнными развитию Арктики – Основам государственной политики и Стратегии развития Арктической зоны –занимается всеми вопросами, которые связаны с реализацией государственной политики в российской Арктической зоне, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
По словам Председателя Правительства РФ, "это действительно очень важное направление деятельности, поскольку Арктика – это важнейший ресурсный потенциал нашей страны". "Сейчас там создаются и новые порты, и новые энергетические мощности. Естественно, создаются места для комфортного проживания, поскольку достаточно большое количество наших людей трудится в Арктической зоне и масса других задач решается", – подчеркнул он.
Вместе с тем Дмитрий Медведев обратил внимание, что в Правительстве РФ нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности. "У меня есть предложение – для того, чтобы перевести эту работу в Правительстве на уровень системной деятельности – дополнить компетенцию Министерства по развитию Дальнего Востока ещё и вопросами Арктики. Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки – это всё равно развитие Арктической зоны. Поэтому если такое решение Вами будет принято, я бы предложил дополнить компетенцию Министерства, может быть, назвав его Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики", – заявил Дмитрий Медведев. "Тогда мы сможем эти задачи напрямую из Правительства решать", – пояснил он, предложив ввести должность первого заместителя Министра, который будет непосредственно отвечать за Арктическую зону.
Как уточнили в Минвостокразвития России, Министерство готово, в случае принятия решения, к расширению функционала и выполнению задач, которые будут поставлены по развитию российской Арктической зоны.
"Задачи, которые будут возложены на министерство, выполним. У Минвостокразвития сегодня есть достаточный опыт, созданы институты развития, которые используются для улучшения жизни на Дальнем Востоке. Все задачи, которые будут поставлены перед нами, вместе с вице-премьером – полпредом в ДФО Юрием Петровичем Трутневым, мы будем реализовывать. Эти задачи нам по плечу", – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Общая площадь арктических владений России составляет порядка 3 млн кв. км (18% всей территории РФ), в том числе 2,2 млн кв. км суши, где проживает более 2,5 млн человек. Это менее 2% населения России (146,8 млн) и более 54% от общего населения всей Арктики (4,6 млн). В состав Арктической зоны Российской Федерации входят два дальневосточных субъекта Российской Федерации Дальневосточного федерального округа: Республика Саха (Якутия) - частично и Чукотский автономный округ - полностью. Минвостокразвития России курирует два крупных проекта в арктической зоне – создание морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в бухте Бечевинская Камчатского края и освоение одного из крупнейших в мире месторождений меди "Песчанка" Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе. На прошлой неделе Правительством России было принято решение о расширении чукотской ТОР. В нее были включены два земельных участка на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа. На этих участках предполагается реализовать инвестиционные проекты по освоению и разработке цветных металлов месторождений Баимской рудной зоны.
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