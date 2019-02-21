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Сбербанк стал призером премии "Лучшие инвестиционные банки мира — 2019"

Сбербанк признан лучшим банком на рынке долгового капитала и в области новых финансовых технологий в Центральной и Восточной Европе по версии журнала Global Finance

Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка победил в двух номинациях премии журнала Global Finance: «Лучшие инвестиционные банки мира — 2019» — «Лучший банк на рынке долгового капитала» и «Лучший банк в области новых финансовых технологий» в Центральной и Восточной Европе, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Оценка присуждалась по таким критериям, как рыночная доля, количество и объем сделок и других оказанных услуг, качество предоставляемых услуг, развитость каналов продаж, инновации, эффективность ценообразования и репутация.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, руководитель Департамента глобальных рынков:

«Сбербанк уже не в первый раз становится лауреатом этой престижной международной премии. Для нас важна оценка международным сообществом, которая подтверждает правильность выбранной нами стратегии развития по всем направлениям деятельности».

В 2018 году Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка был признан лучшим инвестиционным банком в России, а в 2017-м банк был отмечен премией сразу в двух номинациях: Сбербанк стал лучшим банком в России и лучшим инвестиционным банком на рынке акционерного капитала в Центральной и Восточной Европе.

Премия Global Finance Awards учреждена международным финансовым журналом Global Finance Magazine 26 лет назад. Это одна из наиболее престижных международных премий в банковской и финансовой отраслях, которая присуждается международным жюри по результатам финансовых показателей компаний, маркетинговых исследований, а также голосования пула аналитиков и участников финансового рынка, руководителей компаний финансовой отрасли и финансовых директоров, подписчиков журнала Global Finance.

Победители премии Global Finance выбираются среди финансовых организаций более чем в 150 странах Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Восточной Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Америки и Западной Европы.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: банки  премия  Сбербанк 


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