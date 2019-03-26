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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 23 Апреля, 21:12 |
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На "ДомКлик" от Сбербанка появилась коммерческая и нежилая недвижимость
Среди предложений — в том числе объекты коммерческой недвижимости, находящиеся в залоге у Сбербанка. Размещение объявлений на «ДомКлик» бесплатно, собщили журналу "Дальневосточный капитал" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
На портале сервиса поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка «ДомКлик» появились объявления о сдаче в аренду и продаже офисов, гостиниц, торговых помещений, складов, гаражей, машино-мест и других объектов коммерческой и нежилой недвижимости. В том числе объектов коммерческой недвижимости, находящихся в залоге у Сбербанка.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» блока «Розничный бизнес» Сбербанка:
«Расширение каталога недвижимости, доступной в "ДомКлик", позволит нашим клиентам комплексно использовать возможности сервиса как для покупки, продажи и аренды жилья, так и для сделок с коммерческой недвижимостью. Нам важно, чтобы "ДомКлик" привлекал как можно больше новых частных клиентов и профессиональных участников рынка, помогая им экономить время и трудозатраты через использование современной цифровой платформы».
Размещение объявлений на «ДомКлик» бесплатно. Для привлечения дополнительного внимания клиентов и продвижения объявлений можно использовать платные тарифы «Премиум» и «Экспресс».
«ДомКлик» — сервис поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка. Работает с 2017 года. Позволяет подать заявку и получить одобрение ипотеки онлайн, выбрать недвижимость из сотен тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик. При покупке готовой квартиры, отмеченной на «ДомКлик» значком «Одобрение онлайн», клиент получает дисконт к ставке по ипотеке в размере 0,3 п. п. Занял 1-е место в номинации «Сервисы» во Всероссийском конкурсе сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета — 2018».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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