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Глава Сбербанка не исключил неожиданный приход рецессии
Рецессия в экономике всегда приходит неожиданно. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума сообщил глава Сбербанка Герман Греф, передает ТАСС.
«Всегда рецессия приходит позже, чем вы прогнозируете, и раньше, чем вы ожидаете», — сказал он. Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард высказала мнение, что глобальный экономический кризис не ожидает мировую экономику «за углом».
Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин также отмечал, что рост мировой экономики в ближайшие годы замедлится минимум до 3%, но глобальная рецессия маловероятна. По его мнению, для этого должен случиться очень серьезный кризис, пишет BFM.ru
В экономике (в частности, в макроэкономике) термин "рецессия" обозначает относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста.
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