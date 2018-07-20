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Четверг| 23 Августа, 15:33 |
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Сбербанк делает инвестиции доступными любому россиянину
Процесс инвестирования становится простым и удобным даже для тех, кто ранее не вкладывал средства в ценные бумаги.
Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, представляет новый сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее инвестиционные продукты Сбербанка и возможности вложений в ценные бумаги были доступны только профессиональным участникам финансового рынка — клиентам Sberbank CIB. С появлением нового сервиса в Сбербанк Онлайн любой розничный клиент Сбербанка получает простой и надежный способ инвестирования своих средств в широкий круг финансовых инструментов, в том числе в акции, облигации и инвестиционные идеи, отобранные аналитиками Сбербанка.
Новый сервис расширяет возможности для вложения личных средств клиентов Сбербанка и делает процесс инвестирования простым и удобным даже для тех, кто ранее не имел опыта инвестирования в ценные бумаги.
Для того чтобы начать инвестировать, необходимо в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» открыть брокерский счет и индивидуальный инвестиционный счет (в разделе «Инвестиции» на iPhone и в разделе «Другие предложения банка» на Android). Открытие счета бесплатно и занимает не больше двух рабочих дней.
Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев:
«Мы создали этот сервис, чтобы розничные инвесторы по всей России получили доступ к простым, удобным и продуманным финансовым инструментам, не уступающим, а в чем-то даже превосходящим подобные решения из наиболее развитых финансовых систем мира. Сбербанк Онлайн открывает новые возможности для вложения средств россиян, и мы убеждены, что новый сервис будет востребован нашими клиентами, которые хотят выйти за пределы стандартных банковских продуктов, но при этом иметь ту же степень надежности, к которой они привыкли, пользуясь услугами Сбербанка».
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