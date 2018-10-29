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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 10, 2018
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26 Октября 2018, 16:35Школа для лидеров Бизнес-школа СКОЛКОВО в сентябре традиционно собрала на фестиваль своих выпускников. Состоявшиеся и амбициозные, инициативные и креативные, а также дружные (отношения, сложившиеся во время учебы, поддерживаются годами) и спортивные - это далеко не все общие личностные черты студентов и выпускников российского аналога мировых бизнес-школ.
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25 Апреля 2009, 11:00 | Регион сегодня
"Система" передала "Далькомбанк" МБРР
АФК "Система" в рамках развития банковской группы передала 100% принадлежащих ей акций ОАО "Далькомбанк" на баланс Московского банка реконструкции и развития.
АКБ "Московский Банк Реконструкции и Развития" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском рынке банковских услуг с 1993 года, принят в систему страхования вкладов. Является уполномоченным банком Правительства Москвы. Филиалы банка открыты в 17 российских городах.
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