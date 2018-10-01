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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Апельсин", кристалл и Русский
Она представила свыше 30 проектов более чем на 39 млрд евро, в том числе самые масштабные на выставке проекты подготовки острова Русский к саммиту АТЭС-2012 и Сочи к Олимпиаде-2014. В работе выставки приняли участие глава МЭРТ Эльвира НАБИУЛЛИНА и министр регионального развития Дмитрий КОЗАК.
Активно участвовать в MIPIM российские регионы начали два года назад. В 2006 г. здесь побывали около десяти губернаторов, в прошлом - в выставке участвовало 19 регионов, в этом году в поисках инвестиций в сферу жилой и коммерческой недвижимости, торговых и развлекательных центров в Канны приехали 488 компаний из 38 субъектов Федерации.
Казань привезла во Францию 15 проектов общей стоимостью $8,5 млрд. Алтайский край пригласил инвесторов к созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорной зоны "Сибирская монета". Новым символом Ханты-Мансийска может стать 280-метровый небоскреб в форме кристалла (автор проекта - архитектор Норманн ФОСТЕР).
Огромный интерес вызвал российский инновационный проект в стиле архитектурной бионики - многофункциональный комплекс "Апельсин", созданный британским архитектором Норманом Фостером по заказу компании "Интеко" для Москвы. На фоне всех этих проектов планы по обустройству форпоста России на Тихом океане вовсе не выглядели такими уж невероятными.
Деловой центр саммита АТЭС на Русском представляли министр регионального развития России Дмитрий Козак, губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН и глава "Гипрогора" Михаил ГРУДИНИН, а вел презентацию руководитель Дальневосточной дирекции Росстроя по строительству объектов к саммиту АТЭС Николай АШЛАПОВ.
"Владивосток находится на той же географической широте, что Ницца и Канны, на пересечении множества морских путей. И мы будем развивать этот город как международный деловой центр. Начало этому будет положено подготовкой к саммиту АТЭС-2012", - заявил министр. По его словам, уже сейчас около 15 крупных российских и международных компаний заинтересовались проектом. "Мы призываем остальных инвесторов поторопиться, иначе им просто не хватит места", - пошутил он.
- Объем инвестиций в развитие острова Русский, где в 2012 г. пройдут основные мероприятия саммита АТЭС, превысит $6 млрд. На реконструкцию и строительство дорог мы планируем потратить более $1,958 млрд, на развитие инфраструктуры Владивостока - $825 млн, на морской фасад города - $487 млн, на реконструкцию аэропорта - $375 млн. В целом на долю федеральных вложений в развитие острова придется $4,07 млрд, на долю регионального бюджета - $13 млн, на долю внебюджетных фондов - 1,5 млрд, - сообщил Николай Ашлапов. - На о. Русский будут построены конгресс-центр, пресс-центр, океанариум и целый ряд объектов, к строительству которых мы приглашаем инвесторов. Это экспоцентр, гостиницы и торговые центры. На территории острова под строительство зарезервировано 254 га земель под общественно-деловую зону, 150 га - под деловой центр саммита АТЭС, 110 га - под океанариум и 450 га под игорную зону.
Михаил Грудинин представил участников консорциума разработчиков проекта. Это Atkins и Ove Arup & Partners International Limited (Великобритания), Archasia Design Group (Тайвань), Royal Haskoning (Нидерланды), Perkins Eastman International (США), ОАО "Гипрогор" (Москва), НИИП Градостроительства (Санкт-Петербург), ОАО "Приморгражданпроект" (Владивосток) и Национальный градостроительный институт.
Он обратил внимание на конкурентные преимущества острова Русский. Государство обеспечивает инвесторам классические "зелёные площадки", полностью оборудованные инженерной и транспортной инфраструктурой и свободные от застройки. Такой концентрации разных типов зон нет ни у одной территории России: общественно-деловая зона (254 га), зона саммита АТЭС-2012 (150 га), игорная зона (450 га), туристско-рекреационная зона (около 2000 га) и коммунальная зона, обеспечивающая инженерной инфраструктурой все объекты. За счёт этого инвестор получает синергетический эффект, когда конкурентные преимущества одной зоны накладываются на выгоды другой. Если грамотно и комплексно организовать развитие территории, эффективность проекта, доходность для инвестора в первую очередь повышается. "Это коммерческий проект, имеющий политическую поддержку правительства, и такая поддержка дает иностранным инвесторам возможность комфортного входа на российский рынок", - подчеркнул он.
Итак, первая масштабная презентация проекта "Остров Русский. Саммит АТЭС-2012" состоялась. Решено показать его и на других крупных мировых экономических и инвестиционных форумах. Ближайшие презентации - 31 марта в Сингапуре, в июне - на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
И все-таки для того, чтобы проектом заинтересовались частные инвесторы, нужны не только красивые макеты, картинки и экскурсии на остров. Нужны пакет градостроительной документации, проработка массы правовых, финансовых и других подробностей, без которых инвестор на серьезный разговор не идет. Работа над этим сейчас в полном разгаре.
В марте во Владивостоке работала группа Дальневосточной дирекции Росстроя вместе со специалистами Минобороны и приморских организаций, чтобы ускорить решение ряда вопросов, в том числе передачу земель военным ведомством. В эти же дни в Москве заседал президиум Госкомиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья. Премьер-министр Виктор ЗУБКОВ напомнил, что правительство держит на контроле вопрос подготовки к саммиту АТЭС, а министр транспорта Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что 1 апреля выделят деньги на разработку проектно-сметной документации по объектам. Готова только проектно-сметная документация на строительство моста на остров Русский, и то за счет средств краевого бюджета. Ее сейчас рассматривает "Росэкспертиза".
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