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Пятница| 29 Июня, 19:45 |
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Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
Если она будет иметь твердое изголовье, это будет хорошо сочетаться со строгим и выдержанным стилем, а вот если хочется чего-то более функционального и теплого, необходимо обратить внимание на изделия с мягкой задней спинкой. Обычно такие кровати оборудуются дополнительно подъемными механизмами и вместительными внутренними ящиками для хранения белья.
Многие спальни в квартирах ограничены в свободном пространстве. Мягкое изголовьеи отсутствие задней стенки создадут удобный доступ к кровати с трех сторон. Такую конструкцию давно придумали в восточных азиатских странах, но у нас она обрела популярность сравнительно недавно. Цельный подиум не только экономит место, но и дает возможность присесть или прилечь на кровать с ее узкой стороны. Это особенно актуально, когда хочется, вернувшись домой и не раздеваясь, лечь отдохнуть, смотря перед собой телевизор. Отсутствие спинки в ногах дарит дополнительное ощущение комфорта и свободы.
В кровати с мягким изголовьем под спальным местом располагается просторный ящик для хранения вещей. Так как он обладает большим объемом, туда можно положить не только белье, но и даже большие габаритные вещи, которые не нужно часто использовать. Чтобы достать их оттуда, достаточно потянуть вверх за ручку, расположенную в ногах, -и подъемный механизм на шарнирах откроет свободный доступ к ящику.
Задняя спинка у таких кроватей может быть обита разной обшивкой. Можно выбрать варианты с любой расцветкой и различным материалом. В большинстве случаев это прочные ткани и экокожа. В более дорогих изделиях используется натуральная кожа.
Высота спинки должна выбираться в зависимости от высоты потолков в спальне. Если они имеют высоту около 2,7-3 метров, то можно выбирать модели с высоким изголовьем. В квартирах, построенных в советское время, потолки обычно не выше 2,5 метров, а потому лучше брать кровать с не слишком высоким изголовьем, чтобы оно визуально не уменьшало пространство комнаты.
Единственным минусом подобных кроватей является их солидный вес. В сложенном состоянии их не так-то легко транспортировать. Поэтому было бы лучше перед перевозкой их разобрать. Сначала нужно открутить изголовье, а потом отсоединить от подъемного механизма матрас со спальным основанием. В таком виде по частям ее могут перенести даже два человека.
- Кровать с мягким изголовьем – оптимальный выбор для тех, кто хочет создать дополнительный уют в спальной
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