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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:10 |
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"МегаФон" отмечает два года со дня запуска первой коммерческой сети LTE в России
Сегодня 4G+ от «МегаФона» - это самая быстрая мобильная сеть страны. Конкурентное преимущество оператору обеспечивает наличие широкого частотного спектра в 40 МГц в диапазоне 2600 МГц.
Скорость интернет-доступа напрямую связана с шириной частотного спектра. Объединив на первом этапе частотные возможности «МегаФона» и «Скартел» в диапазоне 2600 МГц, оператор получил непрерывный частотный спектр в 40 МГц – в 4 раза больше, чем у любого из конкурентов.
«Благодаря наличию сверхширокого спектра LTE-частот, «МегаФон» обеспечивает клиентам самые высокие скорости мобильного интернет-доступа в России, - отмечает директор Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Андрей Левыкин. – Сегодня суперскоростной мобильный доступ в интернет доступен на территории проживания 60 млн россиян, На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири сеть 4G+ развернута во Владивостоке, Хабаровске, Биробиджане, Благовещенске, Улан-Удэ, Иркутске, Ангарске и Шелехове. И этот список пополнится новыми городами уже в самое ближайшее время».
С апреля текущего года услуги скоростного интернет-доступа от «МегаФона» оказываются под брендом «4G+». Под новым брендом компания объединила как LTE, так и его дальнейшее развитие – LTE-Advanced. Сейчас сеть LTE-Advanced со скоростью скачивания данных до 300 Мбит/с работает в Москве. В ближайшее время она появится и в других мегаполисах страны.
Появление суперскоростной сети «МегаФона» в новых регионах и расширение ассортимента 4G-устройств ведут к лавинообразному росту LTE-трафика. В период с 1 апреля 2013 года по 31 марта 2014 года LTE-трафик вырос в 4,5 раза, а его доля в общем объеме выросла до 39%. За этот период LTE-абоненты оператора скачали свыше 200 петабайт данных.
Два года назад на рынке было только одно 4G-устройство - наш USB-модем. Сегодня 67 моделей устройств, представленных в России, поддерживают LTЕ. Среди них 45 смартфонов и 14 планшетов. По результатам первого квартала 2014 года, доля 4G-смартфонов в структуре продаж смартфонов в сети фирменных салонов «МегаФон» достигла 7%, а в фирменном интернет-магазине оператора – 30%, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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