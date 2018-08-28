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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 31 Августа, 03:22 |
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Сбербанк совместно с Mastercard впервые в России запустил кешбэк для бизнес-карт
Участие в акции дает возможность получить возврат до 5 тысяч рублей на карту ежемесячно. Акция действует до 5 декабря 2018 года.
Сбербанк впервые в России запустил уникальное предложение для владельцев бизнес-карт Mastercard. При оплате покупок бизнес-картой Mastercard Сбербанка теперь можно получить кешбэк до 10 % в зависимости от категории торговой точки: 5 % — в любых строительных магазинах и АЗС, 10 % — за поездки на такси.
Чтобы получить кешбэк, клиенту необходимо совершить покупки по бизнес-карте Mastercard на сумму не менее 15 000 рублей в течение месяца.
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:
«Мы хотим, чтобы нашим клиентам было удобно и выгодно использовать бизнес-карты. Совместно с Mastercard мы разработали специальное предложение, которое позволяет не только пользоваться всеми преимуществами стандартной бизнес-карты, но и дополняет ее возможностью кешбэка. Все привыкли к тому, что деньги могут возвращаться на счет физических лиц, а вот для бизнеса такого предложения не было ни у одного банка. Разрабатывая параметры акции, мы ориентировались на категории трат, наиболее востребованные среди наших клиентов: треть транзакций по бизнес-картам приходится на строительные магазины, АЗС и такси, также данные категории входят в топ-10 по количеству операций по карте».
Подать заявку на оформление бизнес-карты, а также зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте Сбербанка до 5 декабря 2018 года.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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