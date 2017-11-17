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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 30 Ноября, 19:43 |
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"МегаФон", Альфа-Банк и Сбербанк впервые в России совершили платеж с использованием технологии блокчейн
Обмен электронными транзакциями проводился по децентрализованной компьютерной сети, состоящей из узлов, взаимодействующих по протоколу технологии Hyperledger Fabric платформы IBM Blockchain. Участники сети могли отправлять и получать электронные документы в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки, имели доступ к просмотру блоков блокчейн-транзакций, содержащих всю историю платежных операций.
ИТ-инфраструктура представляет собой сервис определения единого порядка транзакций (orderer), удостоверяющий центр сети (УЦ) и несколько узлов, подтверждающих корректность транзакций (endorser-узлы), расположенные на стороне Сбербанка. Аналогичный endorser-узел развернут и на стороне Альфа-Банка. «МегаФон» и «МегаЛабс» подключались через интернет-браузер к клиентскому веб-приложению с функционалом личного кабинета, который предоставляет интерфейс для взаимодействия с сетью.
«Мы продолжаем внедрять новые технологии в традиционные процессы, потому что видим в этом потенциал для повышения эффективности бизнеса. «МегаФон» поддержал инициативу по тестированию платежа с использованием блокчейна. Платежная операция подчеркивает стремление компании подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России» – говорит финансовый директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.
«Реализация корпоративных расчетов на межбанковском уровне с использованием технологии распределенных реестров открывает новые возможности всему рынку. Технология блокчейн способна фундаментально изменить рынок безналичных расчетов, ускорить прохождение платежей, снизить транзакционные издержки всех участников и оптимизировать ликвидность в межбанковских расчетах. Мы и дальше будем развивать технологии распределенных реестров как инструмент, решающий бизнес-задачи наших клиентов и открывающий новые бизнес – возможности», - отметил Директор Центра поиска и разработки инноваций Альфа-Банка Денис Додон.
«Техническое решение блокчейна, предложенное Сбербанком, впервые в истории российской банковской практики позволило осуществить пилотную платёжную транзакцию на технологии IBM Blockchain, — отметила Управляющий директор Sberbank CIB Стелла Кудачкина. — Ценность применения данной технологии при проведении расчётов — это, прежде всего, высокая скорость исполнения перевода между участниками: отражение операции на счёте получателя после его отправки происходит практически в режиме реального времени, в отличие от традиционной системы переводов».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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