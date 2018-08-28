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Пятница| 14 Сентября, 17:03 |
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Ослабление курса рубля пока сулит российской экономике одни негативные эффекты - эксперты
Как Банк России будет бороться с падением рубля
Очередные шаги Банка России в направлении свободного курсообразования совпали с массовым бегством капитала с развивающихся рынков, что и привело к рекордному обесценению рубля. За неполные две недели рубль ослаб на 6% и пробил исторический минимум 2009 года, достигнув 41,18 к бивалютной корзине. Первые дни российские власти старательно избегали темы ослабления рубля, делая вид, что все под контролем. Однако развитие событий, в том числе паника среди населения и "штурмы" обменников в регионах, вынудили чиновников перейти к словесным интервенциям.
В частности, министр финансов Антон Силуанов заверил россиян, что ослабление рубля носит краткосрочный эффект. А президент РФ Владимир Путин объяснил студентам, что чем более свободной будет российская валюта, тем лучше: это заставляет саму экономику более эффективно реагировать на происходящие в ней процессы. Против течения "поплыл" автор идеи свободного курсообразования рубля Алексей Улюкаев, который до прихода в Минэкономразвития курировал в ЦБ денежно-кредитную политику. Он предложил отложить переход к свободному плаванию рубля в текущих условиях.
"Невозможно представить сильную экономику со слабым рублем. Одновременно с быстрым ослаблением рубля происходит такая неприятная вещь, как замораживание инвестиций и снижение потребительской активности, а потом и снижение ВВП и производства, а значит и сокращение налогов в бюджет. То есть это отрицательное воздействие на экономику", — сказал "Прайму" директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Разгоним инфляцию рублем
Эксперты сошлись во мнении, что ослабление рубля так или иначе, но разгонит инфляцию. Низкий курс рубля в первую очередь повысит цены на группы товаров с большой долей импорта. За год эти товары могут дополнительно подорожать на 1,5 процентного пункта, считает аналитик Института "Центр развития" ВШЭ Николай Кондрашов, тогда как в целом инфляция может увеличиться на 0,4 процентных пункта к прогнозу.
"РИА Рейтинг" на основе данных Росстата оценивает долю импорта в объеме ресурсов оборота розничной торговли РФ на уровне 43-45%. Таким образом, около половины всех покупаемых в России товаров являются импортными. Если учесть, что для производства значительной номенклатуры российской продукции используются импортные комплектующие и материалы, то совокупную долю импорта в торговле можно оценить на уровне 55-65%.
"Продолжение тенденции ослабления рубля неизбежно приведет к увеличению давления на инфляцию. Наблюдаемое ослабление рубля происходит в период межсезонья, когда увеличивается импорт овощей, рост цен на которые в последнее время оказывает сильное влияние на инфляцию", — отмечает директор "РИА Рейтинг" Валерий Третьяков. Он обратил внимание, что и автодилеры планируют повышение цен на автомобили. Не исключено, что в скором времени процесс затронет и другие сектора экономики.
Заметный эффект на инфляцию возможен в случае сохранения рубля на текущих или более низких уровнях в течение нескольких месяцев, уточняет аналитик ING Дмитрий Полевой. "Если же снижение рубля будет кратковременным, то влияние на инфляцию может быть менее значительным", — сказал он "Прайму". С другой стороны, замедление потребительского спроса может нивелировать возможности ритейлеров по переносу эффекта ослабления рубля в цены.
Однако многие аналитики уже начали ухудшать свои ожидания по инфляции. Альфа-банк прогнозирует 6% против 5,5% ранее, "Центр развития" ВШЭ — 5,3% против 4,9%, "РИА Рейтинг" — 5,9% против 5,7%. ФБК свой прогноз не меняет. "Но на этом фоне наш пессимистический прогноз по инфляции 7-8% в 2014 году становится оптимистичным", — говорит Николаев.
Власти рассчитывают, что макропрогноз менять не придется, сейчас согласно оценкам Минэкономразвития инфляция составит 4,5-5,5%, с целевым ориентиром 4,8%. Улюкаев считает, что инфляция в этом году не превысит 5%.
Кризис начинается с рубля
Ситуация с рублем является определяющим показателем стабильности экономики для большинства россиян. "Социологи зафиксировали такой фактор: россияне считали, что кризис был только до февраля 2009 года, то есть до того момента, пока рубль не перестал падать. То есть для россиян стремительное обесценение рубля и есть главный показатель кризиса", — отмечает Николаев.
Он уверен, что обещанный эффект для экспортоориентированных отраслей будет лишь краткосрочным, а для всей экономики ослабление рубля повлечет лишь негативные последствия в виде снижения спроса и остановки капвложений.
Аналитики инвестбанка UBS считают, что основной удар примут на себя компании потребительского сектора, в основном ритейла и телекома.
Для экспортеров тоже не все гладко. Например, "Сургутнефтегаз", чьи ликвидные активы номинированы в долларах, и ЛУКОЙЛ, получающий большую долю доходов от экспортных продаж, останутся в выигрыше. А вот "Роснефть" сократит доходы: положительное влияние на показатель EBITDA будет нивелировано переоценкой значительного долга в иностранной валюте, который крупнейшая нефтяная компания РФ набрала для покупки ТНК-BP, пишут аналитики.
Газдобывающие компании, зависимые от регулируемых цен на внутреннем рынке, не почувствуют снижения курса национальной валюты. Производитель труб ТМК, скорее всего, получит негативный эффект, так как его доходы номинированы в рублях, а расходы — в долларах.
Ослабление курса рубля может принести краткосрочную выгоду российским экспортерам сельскохозяйственной продукции, однако в перспективе несет риски для всего отечественного агросектора, зависящего от импорта удобрений, семян, сельхозтехники.
"Выйти на новые рынки для экспортеров нереально, потому что Россия является экспортером сырья, а для них ослабление курса не дает возможность расширить долю рынка. Оно позволяет больше зарабатывать на имеющемся объеме, но дополнительный выход на рынки не создает", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
Понавезли импорта — не вытеснить!
На фоне ослабления курса возродилось уже подзабытое слово "импортозамещение", когда из-за курсовой разницы становится выгодным приобретать не зарубежные, а отечественные товары. Это служит поддержкой национальной промышленности, как было после "черного вторника" 1998 года, пишет РИА "Новости".
"С тех пор прошло 15 лет, теперь наши внутренние цены значительно превосходят цены в зарубежных магазинах на соответствующие товары. Если из-за курсовой разницы цены на наши товары сейчас снизятся, то они будут или на уровне импортных товаров или чуть ниже. Этого недостаточно, чтобы произошел эффект замещения", — считает Николаев. То же касается и товаров обрабатывающей промышленности, добавляет он.
В свою очередь Орлова напоминает, что эффект импортозамещения зависит еще и от того, насколько отечественная промышленность готова заместить выпадающие зарубежные товары. "Мы реально поймем, есть ли какое-то импортозамещение, ближе ко второй половине года", — заключила она.
Чтобы экономика почувствовала положительный эффект, ослабление курса рубля должно смениться его реальной девальвацией, теоретизируют аналитики. Но тут же предупреждают, что в реальности это чревато и негативными последствиями от хаоса, который охватит рынки. "Здесь трудно найти золотую середину. В идеале курс должен сильно ослабиться, а паника не начнется", — поясняет Орлова.
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