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31 Января 2014, 16:48 | Регион сегодня

Минфин преложил обложить налогом покупателей квартир по заниженной цене

Замглавы ведомства Сергей Шаталов предложил считать заниженной цену ниже 70-80% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Кроме этого в Минфине предлагают ограничить льготу по уплате налога на добавленную стоимость при продаже жилья после трех лет владения.

Минфин РФ поддерживает предложение Федеральной налоговой службы взимать налог с покупателя жилья, если цена его приобретения была существенно ниже рыночной, при этом установить в процентах от стоимости порог, ниже которого цена быть не может, сообщил замглавы министерства Сергей Шаталов.

ФНС в ноябре прошлого года предложила обложить налогом разницу в стоимости при продаже недвижимости по заниженной цене. С точки зрения налоговиков, в случае продажи имущества по заниженной цене у покупателя образуется доход, с которого нужно удержать НДФЛ. Для недвижимости ориентиром в определении цены будет служить кадастровая стоимость.

"В этой идее есть рациональное зерно. Можно установить какой-то минимальный порог — цена не может быть ниже, к примеру, 70-80% от кадастровой стоимости. Отклонение в 20-30% должно учесть все нюансы, обусловившие большую скидку при продаже: и то, что понадобилось срочно, и то, что обнаружились какие-то дефекты", — сказал Шаталов в интервью газете "Ведомости".

Кроме того, он сообщил, что Минфин готовит изменения по льготе по НДФЛ при продаже жилья после трех лет владения. "Мы хотим ограничить льготу: она должна даваться только при продаже единственного жилья, при этом снимается требование о трехлетнем сроке владения. Специально следует оговорить случай, когда вначале покупается второе жилье, а лишь затем продается первое", — сказал замминистра.

Согласно нынешнему законодательству, эта льгота не зависит от количества объектов недвижимости, пишет РИА "Новости".

"Если человек владеет десятком-другим домов или квартир, то он использует их как инструмент для инвестиций. Было бы справедливо выравнивать налоговые преференции для разных инструментов. Почему государство должно поощрять вложения в недвижимость больше, чем, например, в депозиты или ценные бумаги", — заключил Шаталов.

Теги: налоги  минфин  недвижимость 


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