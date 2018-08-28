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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 10:06 |
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Дополнительные полномочия в регулировании рыбной отрасли получит Сахалинская область
Эту тему в числе прочих накануне подняли на встрече в Москве губернатор Олег Кожемяко и замминистра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Стороны обсудили ход исполнения поручений Президента России по итогам заседания президиума Госсовета, которое было посвящено развитию рыбохозяйственного комплекса, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Среди принятых тогда решений: выделение рыбакам 20 процентов квот на инвестиционные цели, изменение ставки сбора за пользование водными биоресурсами, новые подходы в регулировании прибрежного рыболовства и развитии портовой инфраструктуры.
Сейчас по всем вопросам идет активная работа. Готовится проект федерального закона, который предусматривает выделение квот на строительство новых судов рыбопромыслового флота на российских верфях. Уточняется порядок налогообложения для пользователей биоресурсов. Уже известно, что сборы для поселко- и градообразующих предприятий будут меньше. Это оправданно – они несут социальную нагрузку.
По мнению губернатора, разрабатываемые нормы важно обсудить, прежде всего, с рыбопромышленниками.
- Предлагаем их рассмотреть в рамках рабочей группы в апреле. Рыбакам должны быть понятны условия выделения квот, принципы налогообложения. К слову, сейчас мы аккумулируем предложения от рыбацкого сообщества, в том числе по порядку распределения квот на инвестиционные цели, - сказал Олег Кожемяко.
Еще одной значимой темой встречи стало развитие прибрежного рыболовства. Стороны сошлись во мнении – здесь нужно ликвидировать административные барьеры для рыбаков. Губернатор Сахалина предложил ввести уведомительный порядок для небольших судов по заходу в морские порты или выходу из них.
- Это важно и для Сахалинской области, и для всех прибрежных субъектов страны – создать условия для того, чтобы не только мороженая, но и свежая, охлажденная рыба беспрепятственно поступала на берег. Безусловно, эти вопросы необходимо согласовывать с наукой. Но при этом надо избавляться от излишних административных процедур, - сказал Олег Кожемяко.
Губернатор также предложил дать дополнительные права региональной Комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. Это необходимо для более оперативного регулирования промысла в период проведения лососевой путины.
Илья Шестаков согласился с доводами. Он сообщил, что на уровень регионов могут делегировать и другие полномочия. Например, по регулированию рыболовства для представителей коренных народов Севера, любительского и спортивного рыболовства, по формированию и распределению рыбоводных участков для товарной аквакультуры.
На встрече обсудили и вопросы организации на Сахалине рыбной биржи. Для страны – это новаторский проект, запущен он в прошлом году региональными властями и Сбербанком. На базе Корсаковского порта создается полноценным рыбный кластер с логистическим центром, холодильным оборудованием и складскими помещениями. Одна из главных задач проекта – обеспечить доступной рыбой жителей Сахалина и других регионов.
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