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01 Марта 2019, 09:30 | Регион сегодня |

Сахалинские власти в апреле вернут единый авиатариф на Курилы

Повысить транспортную доступность Курильских островов и открыть новые авианаправления – такие поручения от главы Сахалинской области прозвучали во время двухдневной рабочей поездки в муниципалитет.

С 2016 года и по настоящее время стоимость перелета из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска и Курильска для жителей области составляет вдвое меньше, чем для пассажиров не имеющих местной прописки – 5950 рублей. Таким образом, за билеты переплачивают не только туристы, но и многие специалисты, живущие и работающие на островах, но не имеющие постоянной регистрации. С такой проблемой к главе региона обратились жители Южно-Курильска, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

- С вводом тарифов «по прописке» курильчане лишились возможности лишний раз повидаться с родственниками или детьми, которые живут в другом регионе. Есть те, кто постоянно живет и работает на Курилах, но имеет временную прописку, поэтому тоже вынужден оплачивать полную стоимость билета. А для многих людей 15 тысяч рублей в один конец — непосильная плата. Сказывается это и на развитии туризма. Поэтому мы принял решение: с переходом на летнее расписание стоимость перелетов из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и Курильск как для жителей Сахалинской области, так и для тех, кто зарегистрирован в других регионах, будет одной — 5950 рублей, - отметил Валерий Лимаренко. 

Руководитель области также рассказал о том, что в 2019 году будет расширена география полетов внутри региона. Впервые между Курильскими островами организуют авиаперевозки пассажиров вертолетами Ми-8 МТВ-1 по маршрутам Кунашир-Итуруп-Кунашир и Итуруп-Шикотан-Итуруп. 

Воздушные суда начинают летать на острова дважды в неделю по заявкам пассажиров. Стоимость перелета будет сравнительно невысокой из-за выделяемых областным правительством субсидий. Цена билета с Итурупа на Кунашир составит 3 тысячи 100 рублей, с Итурупа на Шикотан – 2 тысячи 300 рублей. 

Также глава региона отметил, что в настоящее время для повышения транспортной доступности Курильских островов строятся два грузопассажирских судна ледокольного класса. Планируется, что они будут введены в эксплуатацию уже в конце следующего года. Все эти меры, подчеркнул Валерий Лимаренко, положительно скажутся на социально-экономическом развитии региона. 

Напомним, ранее инициативы сахалинских властей по развитию транспортного комплекса региона поддержал Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Реализация ряда соответствующих проектов будет находиться на его контроле и получит федеральное финансирование. 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: Курилы  Сахалин 


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