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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалинские власти в апреле вернут единый авиатариф на Курилы
С 2016 года и по настоящее время стоимость перелета из Южно-Сахалинска до Южно-Курильска и Курильска для жителей области составляет вдвое меньше, чем для пассажиров не имеющих местной прописки – 5950 рублей. Таким образом, за билеты переплачивают не только туристы, но и многие специалисты, живущие и работающие на островах, но не имеющие постоянной регистрации. С такой проблемой к главе региона обратились жители Южно-Курильска, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- С вводом тарифов «по прописке» курильчане лишились возможности лишний раз повидаться с родственниками или детьми, которые живут в другом регионе. Есть те, кто постоянно живет и работает на Курилах, но имеет временную прописку, поэтому тоже вынужден оплачивать полную стоимость билета. А для многих людей 15 тысяч рублей в один конец — непосильная плата. Сказывается это и на развитии туризма. Поэтому мы принял решение: с переходом на летнее расписание стоимость перелетов из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и Курильск как для жителей Сахалинской области, так и для тех, кто зарегистрирован в других регионах, будет одной — 5950 рублей, - отметил Валерий Лимаренко.
Руководитель области также рассказал о том, что в 2019 году будет расширена география полетов внутри региона. Впервые между Курильскими островами организуют авиаперевозки пассажиров вертолетами Ми-8 МТВ-1 по маршрутам Кунашир-Итуруп-Кунашир и Итуруп-Шикотан-Итуруп.
Воздушные суда начинают летать на острова дважды в неделю по заявкам пассажиров. Стоимость перелета будет сравнительно невысокой из-за выделяемых областным правительством субсидий. Цена билета с Итурупа на Кунашир составит 3 тысячи 100 рублей, с Итурупа на Шикотан – 2 тысячи 300 рублей.
Также глава региона отметил, что в настоящее время для повышения транспортной доступности Курильских островов строятся два грузопассажирских судна ледокольного класса. Планируется, что они будут введены в эксплуатацию уже в конце следующего года. Все эти меры, подчеркнул Валерий Лимаренко, положительно скажутся на социально-экономическом развитии региона.
Напомним, ранее инициативы сахалинских властей по развитию транспортного комплекса региона поддержал Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Реализация ряда соответствующих проектов будет находиться на его контроле и получит федеральное финансирование.
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