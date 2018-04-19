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01 Мая 2018, 20:48 | Регион сегодня

Сахалин готовится к лососевой путине

Согласно прогнозным оценкам науки, ожидается довольно многочисленный подход лососей к берегам Сахалина и Курил

Представители правительства Сахалинской области, Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, Пограничной службы, СахНИРО, Сахалинского филиала Главрыбвода, а также общественных рыбохозяйственных организаций – АРСО, АРС и ассоциации лососевых рыбоводных заводов, приняли участие в заседании дальневосточного рыбохозяйственного совета (ДВНПС), состоявшегося в Петропавловске-Камчатском.

Рассмотрение региональных стратегий ведения промысла тихоокеанских лососей в путину 2018 года стало основной темой повестки заседания. Островную стратегию, разработанную специалистами СахНИРО, на совете озвучил руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области А.В. Горничных, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

Согласно прогнозным оценкам науки, ожидается довольно многочисленный подход лососей к берегам Сахалина и Курил. В целом рекомендуемый вылов составляет 96 461 тонну тихоокеанских лососей. Вылов горбуши спрогнозирован в объеме 68540 тонн, кеты – 26000 тонн, нерки – 1405 тонн, кижуча – 500 тонн и симы 16 тонн. Наиболее массовые подходы горбуши ожидаются на Восточном Сахалине и Итуруп. При этом северная часть залива Терпения и залив Анива может оказаться в условиях дефицита производителей этого вида на нерестилищах. Наука обозначила предполагаемые сроки начала и окончания промысла горбуши и кеты в различных районах.

Первыми смогут начать добычу горбуши рыбаки юго-западного Сахалина – с 1 июня. Освоение кеты на островах Итуруп и Кунашир продлится до 30 ноября. Как и в предыдущие годы, предложено установление проходных дней для обеспечения свободного прохода производителей в нерестовые реки. Окончательные решения по всем вопросам, связанным с организацией лососевой путины, будут принимать комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Учитывая непростую ситуацию с подходами горбуши в реки заливов Терпения и Анива, А.В. Горничных озвучил предложение, поступившее от руководства ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), о мерах по дополнительному снижению промысловой нагрузки на участке от мыса Крильон до мыса Терпения, путем сокращения длины центрального крыла ставного невода до 500 метров. Председатель ДВНПС, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству П.С. Савчук, поручил отраслевой науке в кратчайшие сроки подготовить заключение по данному предложению

В ходе выступления также были подняты вопросы реализации решений предыдущего заседания ДВНПС: ввести запрет на ведение сетного лова лососей в режиме прибрежного и промышленного рыболовства в прибрежных водах острова Сахалин, сократить длину центрального крыла ставного невода до 1,5 километров. Данные меры регулирования промысла, направленные на снижение промысловой нагрузки, предусмотрены в проектах нормативных правовых актов, разработанных Росрыболовством и Минсельхозом России. Председатель ДВНПС заверил участников камчатского заседания ДВНПС, что упомянутые акты будут приняты до начала лососевой путины 2018 года.  

Вопрос о необходимости изменения порядка деятельности комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб и ее состава неоднократно поднимался Правительством Сахалинской области на разных уровнях в 2017 году. Решено дополнительно рассмотреть предложения Сахалинской области в преддверии путины 2018 года.

Инициированный Правительством Сахалинской области и обсужденный на осеннем заседании ДВНПС вопрос о запрете использования рыбоучетных заграждений как орудий добычи не был отражен в протоколе осеннего ДВНПС.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: рыбная отрасль  путина  лосось 


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