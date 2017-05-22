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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Сахалин участники бизнес-миссии из Японии привезли 34 проекта для Южных Курил
34 проекта привезли на Сахалин участники бизнес-миссии из Страны восходящего солнца, возглавляет которую специальный советник Премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. 26 представила российская сторона.
Бизнес-миссия прибыла на Сахалин в рамках исполнения договоренностей, достигнутых во время встреч глав двух государств - Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Они предусматривают, в частности, и совместную хозяйственную деятельность на Южных Курилах. В составе бизнес-миссии - дипломаты, финансисты, экономисты, эксперты в сфере сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, энергетики и ресурсов, торговли, транспортной инфраструктуры, туризма, здравоохранения. Их партнерами по переговорам стали представители правительства Сахалинской области, деловых кругов региона.
В рамках сессий «Розничная торговля, финансы, медицина», «Рыбная промышленность, сельское хозяйство», «Энергетика, инфраструктура» стороны рассмотрели подготовленные предложения, обменялись мнениями.
- Наибольший интерес, как и ожидалось, вызвали проекты, связанные с традиционной для Южных Курил сферой деятельности, - сказал, подводя итоги состоявшегося обсуждения, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. – Это марикультура, освоение запасов водных биологических ресурсов в водах, омывающих берега этих островов. У нас на Курилах работают сильные компании. Они готовы к реализации совместных проектов по строительству заводов, по освоению водных биоресурсов, которые сегодня используются не в полной мере, по развитию марикультуры. У японской стороны большой опыт в этой сфере и мы надеемся, что он будет использован на Южных Курилах с выгодой для обеих стран. Также мы затронули вопросы экологии, здравоохранения, студенческого обмена, стажировки специалистов в различных отраслях.
По словам Олега Кожемяко, в рамках продолжения работы по организации совместной хозяйственной деятельности ориентировочно в конце июня – начале июля Южные Курилы посетит представительная японская бизнес-миссия. Ее цель – вместе с российской стороной на месте рассмотреть вопросы, связанные с реализацией тех или иных общих начинаний.
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