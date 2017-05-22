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Китайская делегация изучает перспективы развития сотрудничества с Сахалином
Китайские гости намерены обсудить вопросы развития сотрудничества с Сахалинской областью в гуманитарной и туристической сферах. В планах – посещение СТК «Горный воздух», Сахалинского государственного университета, музейно-мемориального комплекса «Победа», а также встреча с губернатором Олегом Кожемяко.
Визит китайской делегации проходит в рамках подписанного в июне 2016 года Плана сотрудничества на 2016-2017 годы между Обществом Российско-Китайской дружбы, которое возглавляет член Совета Федерации от Сахалинской области Дмитрий Мезенцев, и Обществом Китайско-Российской дружбы под председательством Чэнь Юаня.
Недавно сенатор от островного региона выступил с инициативой организовать гуманитарный форум «Один пояс – один путь» под эгидой одноименной концепции, выдвинутой китайской стороной в экономической и торговой областях.
- Глобальная конкуренция на мировых рынках не должна быть препятствием для сотрудничества народов в гуманитарной сфере. Масштабная концепция «Один пояс – один путь» будет более успешной, если в ходе реализации многосторонних экономических проектов органично сложится столь же масштабное по глубине и устремленности в будущее многостороннее гуманитарное взаимодействие, - отметил сенатор.
- Китайская делегация изучает перспективы развития сотрудничества с Сахалином
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