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На Сахалине прорабатывают меры по улучшению воздушного сообщения с Курильскими островами
Такое поручение руководство регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства получило от губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко по итогам недавних встреч с жителями отдаленных муниципальных образований, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
В настоящее время полеты из Южно-Сахалинска в курильские аэропорты – «Менделеево» на острове Кунашир и «Ясный» на Итурупе – авиакомпания «Аврора» выполняет ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Такое расписание не отвечает потребностям местных жителей, особенно в период отпусков, препятствует развитию туризма.
- Самолеты на Курилы должны летать ежедневно, в том числе в вечернее и ночное время, - сказал губернатор, открывая совещание с участием представителей транспортного ведомства, авиакомпании, руководства аэропорта «Южно-Сахалинск», службы по управлению воздушным движением. – Это позволит обеспечить удобную для граждан стыковку с рейсами, отправляющимися с Сахалина в другие регионы России, а также за границу.
Как было озвучено на совещании, «Аврора» готова выполнять рейсы на Курилы каждый день. Поэтому сегодня решается вопрос о более эффективной организации работы служб, обеспечивающих полеты в аэропортах на Итурупе и Кунашире. Возможно, придется дополнительно привлекать специалистов, в частности, диспетчеров службы воздушного движения и метеорологов. Или же удастся использовать внутренние резервы. Районные власти, заинтересованные в увеличении частоты полетов, готовы предоставить специалистам, которые приедут работать на Курилы на постоянной основе, арендные квартиры. Если же работа на островах будет организована по вахтовому методу, найдется жилье и в этом случае.
- Жители отдаленных островов должны иметь возможность с комфортом ездить в отпуск или на лечение, посещать родных и знакомых на Сахалине и материке. Поэтому задачу по увеличению частоты полетов на Курилы необходимо решить максимально быстро, - подчеркнул Олег Кожемяко.
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