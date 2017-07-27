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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 18 Августа, 11:29 |
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Власти Сахалина предлагают ввести безвизовый режим на три дня для посещения Японии россиянами
Ранее российская сторона отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков – Вакканай в течение до 72 часов. Последовали и ответные меры - для россиян была упрощена процедура оформления визы в Японию. Сроки ее выдачи сократились до 5 дней. Логичным следующим шагом, считает глава Сахалина, стало бы принятие решения о безвизовом въезде в соседнюю страну граждан России на период до 3 суток, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
- Возможность свободного приграничного перемещения между Сахалином и Хоккайдо в конце прошлого года обсуждали главы двух государств. Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие в решении данного вопроса, - обратился Олег Кожемяко к Мунэо Судзуки.
Представители других регионов России, добавил он, в этом случае смогут посещать Страну восходящего солнца, сделав промежуточную остановку на Сахалине.
- По возвращению в Японию я сразу передам ваше предложение правительству. Завтра утром встречусь с главным секретарем Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует данный вопрос, - сказал в ответном слове японский политик.
Мунэо Судзуки называют неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по отношениям с Россией. В течение ряда лет он участвовал в налаживании контактов между странами, был одним из организаторов поездок на Курилы японских граждан на безвизовой основе.
Сегодня острова уверенно развиваются: там строятся социальные объекты – детские сады, школы и больницы, современные дороги и жилье, открываются спортивные комплексы. Это результат реализации федеральной целевой программы.
Дополнительный импульс развитию местной экономики должны придать совместные российско-японские проекты. О таком формате взаимоотношений договорились лидеры стран Владимир Путин и Синдзо Абэ. В июне с целью выяснить возможности для совместной экономической деятельности на Курилах их посетила крупная бизнес-миссия из Японии. В течение четырех дней делегация во главе со специальным советником премьер-министра Эйити Хасэгава посещала острова Кунашир, Итуруп и Шикотан. Бизнесмены и представители власти знакомились с работой нескольких десятков объектов транспорта, энергетики, туризма, торговли, рыболовства и медицины. Состоялись встречи с российскими предпринимателями.
- Посетившая острова бизнес-миссия составила и передала нам большой перечень вопросов на темы, которые интересуют бизнесменов – от силы ветра и характеристик морских течений до объемов ресурсной базы. В сахалинском правительстве сейчас готовятся ответы. В ближайшее время направим их в Министерство иностранных дел России, которое и передаст японской стороне итоговую информацию. Убеждён, что найдем взаимоприемлемые для обеих сторон точки соприкосновения. Со стороны японских инвесторов мы видим интерес к сотрудничеству в рыбной отрасли, туризме и торговле. Также считаем важными проекты по развитию альтернативной энергетики и утилизации бытовых отходов, - отметил Олег Кожемяко.
Сахалинский губернатор высказался за налаживание прямого паромного и воздушного сообщения между Курилами и Японией. Это одно из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов, считает он.
Мунэо Судзуки согласился с этим, отметив, что «настала пора думать об установлении надежного транспортного сообщения» между территориями.
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