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01 Ноября 2018, 10:50 | Регион сегодня |

Первые зимние международные игры "Дети Азии" на Сахалине увидят около 50 тыс. зрителей

Спортивные состязания пройдут в Южно-Сахалинске с 9 по 16 февраля 2019 года. Для участия в них на Сахалин прилетят спортсмены из 25 стран

Ход подготовки к играм обсуждался на совещании под руководством председателя правительства области Веры Щербины, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.

На сегодняшний день свое участие в масштабном спортивном мероприятии подтвердили 1343 гостя из Японии, Китая, Республики Кореи, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Непала, Монголии и других иностранных государств. Также приедут команды из регионов России – Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия).

Все шесть спортивных объектов, где будут проходить игры, отвечают требованиям международных спортивных федераций в плане технического оснащения и инвентаря. На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» пройдут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду, на горе «Парковая» – по акробатическим дисциплинам сноуборда «слоуп-стайл» и «биг-эйр». На трамплинном комплексе будут состязаться летающие лыжники, на лыже-биатлонном комплексе – биатлонисты и лыжники. Победителей в шорт-треке и фигурном катании определят во дворце спорта «Кристалл». А в ледовом комплексе «Арена сити» состоятся хоккейные матчи.

– На «Детях Азии» будут работать более 600 квалифицированных судей. Оценивать участников в некоторых дисциплинах приглашены иностранные специалисты. Особое внимание мы уделяем обеспечению высокого уровня судейства, его полного соответствия международным стандартам и правилам честной игры, – отметил министр спорта, туризма и молодежной политики островного региона Сергей Буренков.

На играх будет задействовано около 1000 волонтеров. В течение года добровольцы участвовали в образовательных и подготовительных мероприятиях, выездных стажировках – например, в Академии волонтеров FISU в Казани, Азиатских играх в Джакарте, юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Для размещения всех гостей потребуется более 3 тысяч мест. Спортсмены расположатся на учебно-тренировочной базе «Восток», в спортивном хостеле у подножия горы Большевик и горной деревне «Динамо».

Вера Щербина поручила взять на особый контроль содействие гостям «Детей Азии» в подборе оптимального авиамаршрута до Южно-Сахалинска. Участники соревнований будут пребывать из аэропортов Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Москвы, а также Саппоро и Сеула. В настоящий момент с авиакомпаниями прорабатывается вопрос о бронировании мест и фиксации тарифов.

– Внутри областного центра будет обеспечено транспортное обслуживание между объектами проживания, тренировок, соревнований, питания. По двум маршрутам с 7 утра до 10 вечера будут курсировать шаттлы с интервалом 5-8 минут, – рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

Церемонии открытия и закрытия игр пройдут на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска. В настоящее время ведется работа по реконструкции трибун и помещений. Визуальная концепция будет выстроена вокруг сахалинских маяков. Кроме того, планируется создать культурный парк, где будут проходить различные творческие и образовательные мероприятия, а также ежедневные церемонии награждения.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дети Азии  Сахалин  спорт 


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