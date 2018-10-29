|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 02 Ноября, 12:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Первые зимние международные игры "Дети Азии" на Сахалине увидят около 50 тыс. зрителей
Ход подготовки к играм обсуждался на совещании под руководством председателя правительства области Веры Щербины, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
На сегодняшний день свое участие в масштабном спортивном мероприятии подтвердили 1343 гостя из Японии, Китая, Республики Кореи, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Непала, Монголии и других иностранных государств. Также приедут команды из регионов России – Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия).
Все шесть спортивных объектов, где будут проходить игры, отвечают требованиям международных спортивных федераций в плане технического оснащения и инвентаря. На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» пройдут соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду, на горе «Парковая» – по акробатическим дисциплинам сноуборда «слоуп-стайл» и «биг-эйр». На трамплинном комплексе будут состязаться летающие лыжники, на лыже-биатлонном комплексе – биатлонисты и лыжники. Победителей в шорт-треке и фигурном катании определят во дворце спорта «Кристалл». А в ледовом комплексе «Арена сити» состоятся хоккейные матчи.
– На «Детях Азии» будут работать более 600 квалифицированных судей. Оценивать участников в некоторых дисциплинах приглашены иностранные специалисты. Особое внимание мы уделяем обеспечению высокого уровня судейства, его полного соответствия международным стандартам и правилам честной игры, – отметил министр спорта, туризма и молодежной политики островного региона Сергей Буренков.
На играх будет задействовано около 1000 волонтеров. В течение года добровольцы участвовали в образовательных и подготовительных мероприятиях, выездных стажировках – например, в Академии волонтеров FISU в Казани, Азиатских играх в Джакарте, юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.
Для размещения всех гостей потребуется более 3 тысяч мест. Спортсмены расположатся на учебно-тренировочной базе «Восток», в спортивном хостеле у подножия горы Большевик и горной деревне «Динамо».
Вера Щербина поручила взять на особый контроль содействие гостям «Детей Азии» в подборе оптимального авиамаршрута до Южно-Сахалинска. Участники соревнований будут пребывать из аэропортов Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Москвы, а также Саппоро и Сеула. В настоящий момент с авиакомпаниями прорабатывается вопрос о бронировании мест и фиксации тарифов.
– Внутри областного центра будет обеспечено транспортное обслуживание между объектами проживания, тренировок, соревнований, питания. По двум маршрутам с 7 утра до 10 вечера будут курсировать шаттлы с интервалом 5-8 минут, – рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.
Церемонии открытия и закрытия игр пройдут на стадионе «Спартак» Южно-Сахалинска. В настоящее время ведется работа по реконструкции трибун и помещений. Визуальная концепция будет выстроена вокруг сахалинских маяков. Кроме того, планируется создать культурный парк, где будут проходить различные творческие и образовательные мероприятия, а также ежедневные церемонии награждения.
- Между Сахалином и Хоккайдо будет подписан новый пятилетний план о сотрудничестве
- Первые зимние международные игры "Дети Азии" на Сахалине увидят около 50 тыс. зрителей
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- На Сахалине эксперты выберут лучшую лососевую икру
- Олег Кожемяко искренне поблагодарил всех, с кем работал на сахалинской земле
- Выборы губернатора Сахалинской области состоятся через год
- На Сахалине открыт новый спортивный комплекс площадью 2000 кв.м
- "Газпрому" и "Роснефти" предложили построить нефтеперерабатывающий завод на Сахалине
- Сахалин укрепляет связи с "Мицубиси Корпорейшн"
- В Южно-Сахалинске начала работу конференция "Нефть и газ Сахалина"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.